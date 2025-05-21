ЄС знайшов для України близько 1,3 млн артилерійських снарядів

Лідери Європи врешті-решт знайшли можливість постачання Україні двох третин із 2 млн артилерійських снарядів. Європейський союз налаштований передати їх ЗСУ до кінця 2025 року.

З ЄС надійшли позитивні новини щодо допомоги України

Про це повідомив очільник міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та участі у засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Український дипломат наголосив, що європейська ініціатива щодо збільшення кількості поставлених Україні артилерійських боєприпасів до 2 мільйонів цього року успішно рухається вперед.

Країни-члени ЄС вже дали обіцянки щодо двох третин із 2 млн артилерійських снарядів, і ми працюємо над тим, щоб "закрити" останню третину якнайшвидше. Дякую Каї за її важливу ініціативу. Андрій Сибіга Глава МЗС України

I was glad to catch up with @KajaKallas to thank her for inviting me to today’s EU foreign affairs council and reception in the margins of the Third EU-African Union ministerial.



We continue to work to increase pressure on Russia. Sanctions are an effective tool for defunding… pic.twitter.com/n0ccdSzWen — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 20, 2025

Окрім того, шеф української дипломатії, також йшлося про розблокування фактичного запуску переговорів про вступ України до ЄС.

На цьому тлі Андрій Сибіга звернув увагу на те, що теперішній важливий період вимагає рішучих і великих рішень і для стримування Росії, і для просування України на євроінтеграційному шляху.