ЄС знайшов для України близько 1,3 млн артилерійських снарядів

Лідери Європи врешті-решт знайшли можливість постачання Україні двох третин із 2 млн артилерійських снарядів. Європейський союз налаштований передати їх ЗСУ до кінця 2025 року.
Головні тези:
- Відносини України та ЄС продовжують виходити на новий рівень.
- Розблокування переговорів про вступ України до ЄС також є актуальним питанням.
З ЄС надійшли позитивні новини щодо допомоги України
Про це повідомив очільник міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та участі у засіданні Ради ЄС із закордонних справ.
Український дипломат наголосив, що європейська ініціатива щодо збільшення кількості поставлених Україні артилерійських боєприпасів до 2 мільйонів цього року успішно рухається вперед.
Окрім того, шеф української дипломатії, також йшлося про розблокування фактичного запуску переговорів про вступ України до ЄС.
На цьому тлі Андрій Сибіга звернув увагу на те, що теперішній важливий період вимагає рішучих і великих рішень і для стримування Росії, і для просування України на євроінтеграційному шляху.
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