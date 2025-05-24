Россия атаковала Киев и область — фото и видео последствий

В ночь 24 мая столица Украины страдала от новых ударов российских захватчиков В этот раз для воздушного нападения враг использовал баллистику и дроны. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже показала последствия атаки на разные районы города.
Главные тезисы
- В Соломенском и Оболонском районах Киева загорелись жилые здания из-за воздушного нападения врага.
- В Киевской области два человека пострадали из-за падения обломков беспилотника.
Атака РФ на Киев 24 мая — что известно
По словам спасателей, в Соломенском районе огонь вспыхнул в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой 5-этажке.
К укрощению пожара были привлечены 30 человек и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГСЧС.
Кроме того, удалось спасти мужчину, которого с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передали медикам.
Также под удар врага попал Святошинский район столицы.
Там в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов вспыхнул огонь — его пытаются потушить.
В Киевской области из-за новой атаки россияне пострадали два человека
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-