Россия атаковала Киев и область — фото и видео последствий
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Киев и область — фото и видео последствий

ДСНС Украины
Атака РФ на Киев 24 мая - что известно
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В ночь 24 мая столица Украины страдала от новых ударов российских захватчиков В этот раз для воздушного нападения враг использовал баллистику и дроны. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже показала последствия атаки на разные районы города.

Главные тезисы

  • В Соломенском и Оболонском районах Киева загорелись жилые здания из-за воздушного нападения врага.
  • В Киевской области два человека пострадали из-за падения обломков беспилотника.

Атака РФ на Киев 24 мая — что известно

По словам спасателей, в Соломенском районе огонь вспыхнул в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой 5-этажке.

К укрощению пожара были привлечены 30 человек и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГСЧС.

Кроме того, удалось спасти мужчину, которого с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передали медикам.

В Оболонском районе произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей.

Также под удар врага попал Святошинский район столицы.

Там в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов вспыхнул огонь — его пытаются потушить.

В Киевской области из-за новой атаки россияне пострадали два человека

Сегодня ночью в г. Березань спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении, возникший в результате падения обломков БПЛА. На месте обнаружены двое пострадавших, которым оказана медицинская помощь.

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