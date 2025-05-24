Россия атаковала Киев и область — фото и видео последствий

В ночь 24 мая столица Украины страдала от новых ударов российских захватчиков В этот раз для воздушного нападения враг использовал баллистику и дроны. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже показала последствия атаки на разные районы города.

Атака РФ на Киев 24 мая — что известно

По словам спасателей, в Соломенском районе огонь вспыхнул в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой 5-этажке.

К укрощению пожара были привлечены 30 человек и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГСЧС.

Кроме того, удалось спасти мужчину, которого с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передали медикам.

В Оболонском районе произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Поделиться

Также под удар врага попал Святошинский район столицы.

Там в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов вспыхнул огонь — его пытаются потушить.

В Киевской области из-за новой атаки россияне пострадали два человека