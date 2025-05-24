Росія атакувала Київ та область — фото і відео наслідків

Протягом ночі 24 травня столиця України потерпала від нових ударів російських загарбників. Цього разу для повітряного нападу ворог використав балістику та дрони. Державна служба України з надзвичайних ситуацій уже показала наслідки атаки на різні райони міста.
Головні тези:
- У Солом’янському та Оболонському районах Києва загорілися житлові будівлі через повітряний напад ворога.
- У Київській області двоє людей постраждали через падіння уламків безпілотника.
Атака РФ на Київ 24 травня — що відомо
За словами рятувальників, У Солом’янському районі вогонь спалахнув у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій 5-поверхівці.
До приборкання пожежі були долучені 30 осіб і 8 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.
Окрім того, вдалося врятувати чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передали медикам.
Також під удар ворога потрапив Святошинський район столиці.
Там в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів спалахнув вогонь — наразі його намагаються загасити.
У Київській області через нову атаку росіяни постраждали двоє людей
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