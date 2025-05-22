«Блокадний Ленінград». Росіяни ганебно намагаються переписати історію окупованого Маріуполя

Росіяни самі визнають масштабні руйнування, які вони спричинили в Маріуполі під час боїв за місто навесні 2022 року. Але Росія намагається викривити відомі всьому світу факти.
Головні тези:
- Російська пропаганда намагається спотворити факти щодо масштабів руйнувань у Маріуполі.
- Російські посадовці цинічно порівнюють руйнування у Маріуполі з блокадним Ленінградом.
- Дані окупаційної влади Маріуполя підтверджують катастрофічні наслідки дій російської армії.
Росія ганебно переписує історію окупованого Маріуполя
Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін відкрито заявив:
При цьому він цинічно порівняв зруйноване місто з блокадним Ленінградом.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО розвінчують дезінформаційну кампанію РФ щодо Маріуполя.
Катастрофічні масштаби руйнувань підтверджують і дані окупаційної влади Маріуполя. Як розповів так званий «мер» міста Олег Моргун, з понад 47 тис приватних будинків лише 13 тис не постраждали внаслідок бойових дій, більш як 10 тис — підлягають повному зносу, а ще 13 тис — частковому відновленню.
Водночас Моргун похвалився, що з кінця 2024 року в місті відновили 400 приватних будинків — мізер на тлі загального обсягу зруйнованого житла.
Але навіть заяви їхніх посадовців, впевнені у ЦПД, викривають правду: саме російська армія знищила цілі райони Маріуполя та вбила тисячі його мешканців.
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