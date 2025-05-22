«Блокадний Ленінград». Росіяни ганебно намагаються переписати історію окупованого Маріуполя

Росіяни самі визнають масштабні руйнування, які вони спричинили в Маріуполі під час боїв за місто навесні 2022 року. Але Росія намагається викривити відомі всьому світу факти.

Росія ганебно переписує історію окупованого Маріуполя

Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін відкрито заявив:

Маріуполь був практично стертий з лиця землі. Поширити

При цьому він цинічно порівняв зруйноване місто з блокадним Ленінградом.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО розвінчують дезінформаційну кампанію РФ щодо Маріуполя.

Катастрофічні масштаби руйнувань підтверджують і дані окупаційної влади Маріуполя. Як розповів так званий «мер» міста Олег Моргун, з понад 47 тис приватних будинків лише 13 тис не постраждали внаслідок бойових дій, більш як 10 тис — підлягають повному зносу, а ще 13 тис — частковому відновленню.

Водночас Моргун похвалився, що з кінця 2024 року в місті відновили 400 приватних будинків — мізер на тлі загального обсягу зруйнованого житла.

Проводячи паралелі з блокадним Ленінградом, росіяни намагаються переписати історію Маріуполя. Вони прагнуть створити образ «мученицького» міста, «врятованого» Росією. Поширити

Але навіть заяви їхніх посадовців, впевнені у ЦПД, викривають правду: саме російська армія знищила цілі райони Маріуполя та вбила тисячі його мешканців.