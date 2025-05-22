«Блокадный Ленинград». Россияне позорно пытаются переписать историю оккупированного Мариуполя

Россияне сами признают масштабные разрушения, которые они повлекли в Мариуполе во время боев за город весной 2022 года. Но Россия пытается искривить известные всему миру факты.

Россия позорно переписывает историю оккупированного Мариуполя

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин открыто заявил:

Мариуполь был практически стерт с лица земли. Поделиться

При этом он цинично сравнил разрушенный город с блокадным Ленинградом.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО развенчивают дезинформационную кампанию РФ по Мариуполю.

Катастрофические масштабы разрушений подтверждают и данные оккупационных властей Мариуполя. Как рассказал так называемый «мэр» города Олег Моргун, из более 47 тыс. частных домов только 13 тыс. не пострадали в результате боевых действий, более 10 тыс. — подлежат полному износу, а еще 13 тыс. — частичному восстановлению.

В то же время Моргун похвастался, что с конца 2024 года в городе было восстановлено 400 частных домов — мизер на фоне общего объема разрушенного жилья.

Проводя параллели с блокадным Ленинградом, россияне пытаются переписать историю Мариуполя. Они стремятся создать образ «мученического» города, спасенного Россией. Поделиться

Но даже заявления их должностных лиц, уверенные в ЦПИ, разоблачают правду: именно российская армия уничтожила целые районы Мариуполя и убила тысячи жителей.