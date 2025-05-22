«Блокадный Ленинград». Россияне позорно пытаются переписать историю оккупированного Мариуполя
Категория
Украина
Дата публикации

«Блокадный Ленинград». Россияне позорно пытаются переписать историю оккупированного Мариуполя

ЦПД
Мариуполь
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Россияне сами признают масштабные разрушения, которые они повлекли в Мариуполе во время боев за город весной 2022 года. Но Россия пытается искривить известные всему миру факты.

Главные тезисы

  • Россия позорно искажает факты разрушений в Мариуполе, пытаясь создать образ “мученического” города, спасенного Россией.
  • Катастрофические масштабы разрушений в Мариуполе подтверждают данные оккупационных властей и рассказы местных жителей.
  • Циничные сравнения разрушений в Мариуполе с блокадным Ленинградом раскрывают попытки российских чиновников переписать историю.

Россия позорно переписывает историю оккупированного Мариуполя

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин открыто заявил:

Мариуполь был практически стерт с лица земли.

При этом он цинично сравнил разрушенный город с блокадным Ленинградом.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО развенчивают дезинформационную кампанию РФ по Мариуполю.

Катастрофические масштабы разрушений подтверждают и данные оккупационных властей Мариуполя. Как рассказал так называемый «мэр» города Олег Моргун, из более 47 тыс. частных домов только 13 тыс. не пострадали в результате боевых действий, более 10 тыс. — подлежат полному износу, а еще 13 тыс. — частичному восстановлению.

В то же время Моргун похвастался, что с конца 2024 года в городе было восстановлено 400 частных домов — мизер на фоне общего объема разрушенного жилья.

Проводя параллели с блокадным Ленинградом, россияне пытаются переписать историю Мариуполя. Они стремятся создать образ «мученического» города, спасенного Россией.

Но даже заявления их должностных лиц, уверенные в ЦПИ, разоблачают правду: именно российская армия уничтожила целые районы Мариуполя и убила тысячи жителей.

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