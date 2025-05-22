Россияне сами признают масштабные разрушения, которые они повлекли в Мариуполе во время боев за город весной 2022 года. Но Россия пытается искривить известные всему миру факты.
Главные тезисы
- Россия позорно искажает факты разрушений в Мариуполе, пытаясь создать образ “мученического” города, спасенного Россией.
- Катастрофические масштабы разрушений в Мариуполе подтверждают данные оккупационных властей и рассказы местных жителей.
- Циничные сравнения разрушений в Мариуполе с блокадным Ленинградом раскрывают попытки российских чиновников переписать историю.
Россия позорно переписывает историю оккупированного Мариуполя
Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин открыто заявил:
При этом он цинично сравнил разрушенный город с блокадным Ленинградом.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО развенчивают дезинформационную кампанию РФ по Мариуполю.
Катастрофические масштабы разрушений подтверждают и данные оккупационных властей Мариуполя. Как рассказал так называемый «мэр» города Олег Моргун, из более 47 тыс. частных домов только 13 тыс. не пострадали в результате боевых действий, более 10 тыс. — подлежат полному износу, а еще 13 тыс. — частичному восстановлению.
В то же время Моргун похвастался, что с конца 2024 года в городе было восстановлено 400 частных домов — мизер на фоне общего объема разрушенного жилья.
Но даже заявления их должностных лиц, уверенные в ЦПИ, разоблачают правду: именно российская армия уничтожила целые районы Мариуполя и убила тысячи жителей.
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