Генштаб розкрив масштабні втрати армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських захисників успішно атакували 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочався 1186 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 202 боєзіткнення.
Втрати армії РФ станом на 24 травня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 979830 (+1130) осіб,
танків — 10852 (+11) од,
бойових броньованих машин — 22622 (+47) од,
артилерійських систем — 28201 (+36) од,
РСЗВ — 1395 (+5) од,
засобів ППО — 1169 (+2) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 37177 (+232) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 49639 (+232) од.
Генштаб ЗСУ також повідомляє, що ворог завдав по позиціях українських воїнів та населених пунктах чотирьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 130 КАБ.
Ба більше, армія РФ здійснила 5837 обстрілів, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2997 дронів-камікадзе.
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