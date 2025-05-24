Генштаб раскрыл масштабные потери армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и еще один важный объект российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1186-й день полномасштабной войны России против Украины.
- В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 202 боестолкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 24 мая 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 979830 (+1130) человек,
танков — 10852 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 22622 (+47) ед,
артиллерийских систем — 28201 (+36) ед,
РСЗО — 1395 (+5) ед,
средств ПВО — 1169 (+2) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 37177 (+232) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 49639 (+232) ед.
Генштаб ВСУ также сообщает, что враг нанес по позициям украинских воинов и населенным пунктам четыре ракетных и 77 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 130 КАБ.
Более того, армия РФ совершила 5837 обстрелов, в том числе 130 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовала 2997 дронов-камикадзе.
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