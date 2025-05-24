Генштаб раскрыл масштабные потери армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских защитников успешно атаковали 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и еще один важный объект российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 24 мая 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 979830 (+1130) человек,

танков — 10852 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 22622 (+47) ед,

артиллерийских систем — 28201 (+36) ед,

РСЗО — 1395 (+5) ед,

средств ПВО — 1169 (+2) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 37177 (+232) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 49639 (+232) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ также сообщает, что враг нанес по позициям украинских воинов и населенным пунктам четыре ракетных и 77 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 130 КАБ.

Более того, армия РФ совершила 5837 обстрелов, в том числе 130 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовала 2997 дронов-камикадзе.