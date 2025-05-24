Сили ППО знешкодили 6 балістичних ракет і 245 російських дронів

Протягом ночі 24 травня Росія атакувала різні регіони України, використавши для цього 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що саме Київ був головною ціллю атаки для Росії протягом минулої ночі.
- Окрім того, під удари ворога потрапили Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.
Атака РФ на Україну 24 травня — перші подробиці
Новий повітряний напад росіяни розпочали ще о 20:30 23 травня.
Противник завдавав ударів по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ — РФ, ТОТ Криму.
Армія РФ била по Києву, Дніпропетровщині, Одещині та Запорізькій області.
Окрім того, вказано, що протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Криму.
Що важливо розуміти, головний напрямок ворожої атаки — столиця України місто Київ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Під нові удари ворога потрапили Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.
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