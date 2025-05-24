Сили ППО знешкодили 6 балістичних ракет і 245 російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 6 балістичних ракет і 245 російських дронів

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 24 травня - перші подробиці
Read in English

Протягом ночі 24 травня Росія атакувала різні регіони України, використавши для цього 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що саме Київ був головною ціллю атаки для Росії протягом минулої ночі.
  • Окрім того, під удари ворога потрапили Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

Атака РФ на Україну 24 травня — перші подробиці

Новий повітряний напад росіяни розпочали ще о 20:30 23 травня.

Противник завдавав ударів по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ — РФ, ТОТ Криму.

Армія РФ била по Києву, Дніпропетровщині, Одещині та Запорізькій області.

Окрім того, вказано, що протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Криму.

Що важливо розуміти, головний напрямок ворожої атаки — столиця України місто Київ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8.30 протиповітряною обороною збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 — збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Під нові удари ворога потрапили Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Київ та область — фото і відео наслідків
ДСНС України
Атака РФ на Київ 24 травня - що відомо
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії панікують через нову масовану атаку дронів — відео
“Бавовна” в Росії 24 травня - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб розкрив масштабні втрати армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?