Силы ПВО обезвредили 6 баллистических ракет и 245 российских дронов

В течение ночи 24 мая Россия атаковала разные регионы Украины и использовала для этого 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство враждебных целей.
Главные тезисы
- Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что именно Киев был главной целью атаки для России в минувшую ночь.
- Кроме того, под удары врага попали Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Донецкая и Запорожская области.
Атака РФ на Украину 24 мая — первые подробности
Новое воздушное нападение россияне начали еще в 20:30 23 мая.
Противник наносил удары по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из районов Таганрог, Ейск, Брянск — РФ, ТОТ Крыма.
Армия РФ била по Киеву, Днепропетровщине, Одесщине и Запорожской области.
Кроме того, указано, что в течение ночи враг атаковал 250 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Крыма.
Что важно понимать, главное направление вражеской атаки — столица Украины город Киев.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Под новые удары врага попали Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Донецкая и Запорожская области.
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