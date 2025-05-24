Силы ПВО обезвредили 6 баллистических ракет и 245 российских дронов

В течение ночи 24 мая Россия атаковала разные регионы Украины и использовала для этого 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство враждебных целей.

Атака РФ на Украину 24 мая — первые подробности

Новое воздушное нападение россияне начали еще в 20:30 23 мая.

Противник наносил удары по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из районов Таганрог, Ейск, Брянск — РФ, ТОТ Крыма.

Армия РФ била по Киеву, Днепропетровщине, Одесщине и Запорожской области.

Кроме того, указано, что в течение ночи враг атаковал 250 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Крыма.

Что важно понимать, главное направление вражеской атаки — столица Украины город Киев.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:30 противовоздушной обороной сбито 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 128 — сбиты огневыми средствами поражения, 117 — локационно утраченные/подавленные РЭБ (без негативных последствий). Поделиться

Под новые удары врага попали Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Донецкая и Запорожская области.