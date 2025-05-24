ГУР зафиксировало более 150 казней украинских воинов в плену РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР зафиксировало более 150 казней украинских воинов в плену РФ

ГУР
ГУР призывает мир не игнорировать военные преступления армии РФ
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Главное управление разведки Минобороны Украины располагает информацией о более чем 150 случаях казней украинских защитников, попавших в плен к российским захватчикам.

Главные тезисы

  • Во многих случаях российские оккупанты получали приказы убивать пленных украинских воинов.
  • Российские дезертиры рассказали о приказах не брать пленных, а убивать их.

ГУР призывает мир не игнорировать военные преступления армии РФ

Украинские разведчики обращают внимание на то, что количество казней на фронте постоянно растет.

Что важно понимать, во многих случаях речь идет о прямых приказах убивать пленных украинских воинов.

Нельзя игнорировать тот факт, что это уже стало составной частью целенаправленной политики со стороны страны-агрессорки России.

Это заключение не только ГУР, но и Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации в Украине.

В ее недавнем докладе сказано, что несколько российских дезертиров признали тот факт, что получали приказ не брать пленных, а убивать их.

Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны — расстреливайте на месте", — сказано в документе.

С заявлением по этому поводу также выступил специальный докладчик ООН по внесудебным казням доктор Моррис Тидбол-Бинц:

Они бы не происходили с таким количеством и частотой без приказа или, по крайней мере, согласия от высшего военного командования, что в России означает пост президента.

ГУР в который раз напоминает российским оккупантам ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

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