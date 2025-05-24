ГУР зафиксировало более 150 казней украинских воинов в плену РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины располагает информацией о более чем 150 случаях казней украинских защитников, попавших в плен к российским захватчикам.
Главные тезисы
- Во многих случаях российские оккупанты получали приказы убивать пленных украинских воинов.
- Российские дезертиры рассказали о приказах не брать пленных, а убивать их.
ГУР призывает мир не игнорировать военные преступления армии РФ
Украинские разведчики обращают внимание на то, что количество казней на фронте постоянно растет.
Что важно понимать, во многих случаях речь идет о прямых приказах убивать пленных украинских воинов.
Нельзя игнорировать тот факт, что это уже стало составной частью целенаправленной политики со стороны страны-агрессорки России.
Это заключение не только ГУР, но и Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации в Украине.
В ее недавнем докладе сказано, что несколько российских дезертиров признали тот факт, что получали приказ не брать пленных, а убивать их.
С заявлением по этому поводу также выступил специальный докладчик ООН по внесудебным казням доктор Моррис Тидбол-Бинц:
ГУР в который раз напоминает российским оккупантам ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-