Росіяни вбили 6 цивільних на Донеччині та Херсонщині

Протягом 23 травня російські загарбники продовжували завдавати удари по Донецькій та Херсонській областях. Згідно з останніми даними, загинули 6 людей, ще 21 були поранені.

На Донеччині та Херсонщині знову гинуть люди через атаки РФ

Про ситуацію у регіонах після російських повітряних нападів ворога розповіли представники Донецької та Херсонської ОВА.

Згідно з останніми даними, солдати РФ вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Родинському і Довгій Балці.

Фото: VadymFilashkin/8508

Окрім того, вказано, що ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

У Херсонській області російські загарбники завдали потужних ударів по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

Фото: VadymFilashkin/8508

Відомо, що ворог пошкодив 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Також армія РФ понівечила спортивний майданчик та гараж.

Через російську агресію в області 2 людини загинули, ще 13 — дістали поранення. Поширити

Фото: VadymFilashkin/8508

Варто також зазначити, що на Київщині через нову атаку армії РФ постраждали двоє людей.