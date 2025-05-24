Росіяни вбили 6 цивільних на Донеччині та Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили 6 цивільних на Донеччині та Херсонщині

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
На Донеччині та Херсонщині знову гинуть люди через атаки РФ

Протягом 23 травня російські загарбники продовжували завдавати удари по Донецькій та Херсонській областях. Згідно з останніми даними, загинули 6 людей, ще 21 були поранені.

Головні тези:

  • Росія вкотре била по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.
  • Вночі 24 травня на Київщині в приватному домоволодінні виявлено двох постраждалих внаслідок падіння уламків російського БПЛА.

На Донеччині та Херсонщині знову гинуть люди через атаки РФ

Про ситуацію у регіонах після російських повітряних нападів ворога розповіли представники Донецької та Херсонської ОВА.

Згідно з останніми даними, солдати РФ вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Родинському і Довгій Балці.

Фото: VadymFilashkin/8508

Окрім того, вказано, що ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

У Херсонській області російські загарбники завдали потужних ударів по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

Фото: VadymFilashkin/8508

Відомо, що ворог пошкодив 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Також армія РФ понівечила спортивний майданчик та гараж.

Через російську агресію в області 2 людини загинули, ще 13 — дістали поранення.

Фото: VadymFilashkin/8508

Варто також зазначити, що на Київщині через нову атаку армії РФ постраждали двоє людей.

Сьогодні вночі у м. Березань рятувальники ліквідували пожежу в приватному домоволодінні , що виникла внаслідок падіння уламків БПЛА. На місці виявлено двох постраждалих, яким надано медичну допомогу.

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