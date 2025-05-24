Росіяни вбили 6 цивільних на Донеччині та Херсонщині

Протягом 23 травня російські загарбники продовжували завдавати удари по Донецькій та Херсонській областях. Згідно з останніми даними, загинули 6 людей, ще 21 були поранені.
Головні тези:
- Росія вкотре била по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.
- Вночі 24 травня на Київщині в приватному домоволодінні виявлено двох постраждалих внаслідок падіння уламків російського БПЛА.
На Донеччині та Херсонщині знову гинуть люди через атаки РФ
Про ситуацію у регіонах після російських повітряних нападів ворога розповіли представники Донецької та Херсонської ОВА.
Згідно з останніми даними, солдати РФ вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Родинському і Довгій Балці.
Окрім того, вказано, що ще 8 людей в області за добу дістали поранення.
У Херсонській області російські загарбники завдали потужних ударів по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.
Відомо, що ворог пошкодив 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.
Також армія РФ понівечила спортивний майданчик та гараж.
Варто також зазначити, що на Київщині через нову атаку армії РФ постраждали двоє людей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-