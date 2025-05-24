Россияне убили 6 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили 6 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
На Донетчине и Херсонщине снова гибнут люди из-за атак РФ
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В течение 23 мая российские захватчики продолжали наносить удары по Донецкой и Херсонской областям. Согласно последним данным, погибли 6 человек, еще 21 были ранены.

Главные тезисы

  • Россия снова била по социальной инфраструктуре и жилым кварталам.
  • Ночью 24 мая на Киевщине в частном домовладении обнаружены два пострадавших в результате падения обломков российского БПЛА.

На Донетчине и Херсонщине снова гибнут люди из-за атак РФ

О ситуации в регионах после российских воздушных нападений врага рассказали представители Донецкой и Херсонской ОВА.

Согласно последним данным, солдаты РФ убили 4 жителей Донбасса: 2 в Константиновке, по 1 в Родинском и Длинной Балке.

Фото: VadymFilashkin/8508

Кроме того, указано, что еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

В Херсонской области российские захватчики нанесли мощные удары по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области.

Фото: VadymFilashkin/8508

Известно, что враг повредил 3 многоэтажки и 12 частных домов.

Также армия РФ изуродовала спортивную площадку и гараж.

Из-за российской агрессии в области 2 человека погибли, еще 13 — получили ранения.

Фото: VadymFilashkin/8508

Стоит также отметить, что в Киевской области из-за новой атаки армии РФ пострадали два человека.

Сегодня ночью в г. Березань спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении, возникший в результате падения обломков БПЛА. На месте обнаружены двое пострадавших, которым оказана медицинская помощь.

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