Россияне убили 6 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

В течение 23 мая российские захватчики продолжали наносить удары по Донецкой и Херсонской областям. Согласно последним данным, погибли 6 человек, еще 21 были ранены.
Главные тезисы
- Россия снова била по социальной инфраструктуре и жилым кварталам.
- Ночью 24 мая на Киевщине в частном домовладении обнаружены два пострадавших в результате падения обломков российского БПЛА.
На Донетчине и Херсонщине снова гибнут люди из-за атак РФ
О ситуации в регионах после российских воздушных нападений врага рассказали представители Донецкой и Херсонской ОВА.
Согласно последним данным, солдаты РФ убили 4 жителей Донбасса: 2 в Константиновке, по 1 в Родинском и Длинной Балке.
Кроме того, указано, что еще 8 человек в области за сутки получили ранения.
В Херсонской области российские захватчики нанесли мощные удары по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области.
Известно, что враг повредил 3 многоэтажки и 12 частных домов.
Также армия РФ изуродовала спортивную площадку и гараж.
Стоит также отметить, что в Киевской области из-за новой атаки армии РФ пострадали два человека.
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