У Трампа назвали "самый положительный результат" переговоров Украины и РФ

Специальный представитель президента США Кит Келлог прокомментировал начало масштабного обмена пленными между Россией и Украиной, которое состоялось 23 мая. По убеждению команды Дональда Трампа, это "самый положительный результат" переговоров Украины и РФ в Стамбуле.
Главные тезисы
- Соглашение предусматривает возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны.
- Келлог выразил благодарность украинскому министру обороны за весомый вклад в этот процесс.
Белый дом оценил обмен пленными
Кроме того, Келлог публично выразил благодарность министру обороны Украины Рустему Умерову за весомый вклад в это достижение.
Как уже упоминалось ранее, 23 мая президент США официально подтвердил, что между Киевом и Москвой финализирован масштабный обмен пленными.
Через несколько часов после этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о том, что в рамках первого дня обменов в Украину вернулись 390 человек.
Что важно понимать, эта договоренность стала едва ли не единственным реальным результатом переговоров Украины и РФ в Стамбуле, которые прошли 16 мая впервые более чем за три года.
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