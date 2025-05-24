У Трампа назвали "самый положительный результат" переговоров Украины и РФ

Специальный представитель президента США Кит Келлог прокомментировал начало масштабного обмена пленными между Россией и Украиной, которое состоялось 23 мая. По убеждению команды Дональда Трампа, это "самый положительный результат" переговоров Украины и РФ в Стамбуле.

Белый дом оценил обмен пленными

Самый положительный результат прошедших на прошлой неделе в Стамбуле технических переговоров между Украиной и Россией: запланирован возврат по 1000 военнопленных с каждой стороны. Кот Келлог Спецпредставитель президента США по Украине

Кроме того, Келлог публично выразил благодарность министру обороны Украины Рустему Умерову за весомый вклад в это достижение.

Нам нужно перемирие — убийства должны прекратиться, — подытожил посланец Трампа. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 23 мая президент США официально подтвердил, что между Киевом и Москвой финализирован масштабный обмен пленными.

Через несколько часов после этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о том, что в рамках первого дня обменов в Украину вернулись 390 человек.

Что важно понимать, эта договоренность стала едва ли не единственным реальным результатом переговоров Украины и РФ в Стамбуле, которые прошли 16 мая впервые более чем за три года.