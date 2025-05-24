Атака РФ на Киев — пострадали не менее 15 человек

Утром 24 мая Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что именно столица Украины – Киев – была главной целью воздушного нападения России. Под удары захватчиков на этот раз попали Днепровский, Соломенский и Оболонский районы города.

Подробности масштабной атаки России на Киев

Что важно понимать, ночью российские оккупанты выпустили по столице Украины 9 баллистических ракет, 6 из них были сбиты силами ПВО.

Эту информацию официально подтвердил начальник управления коммуникаций Командования ПС ВСУ Игнат.

15 пострадавших в результате ночной атаки РФ на столицу: полиция работает на месте вражеских попаданий. Поделиться

Также указано, что в Соломенском районе обломки дрона попали в квартиру на пятом этаже, после чего вспыхнул огонь.

Согласно последним данным, пострадали 7 горожан в возрасте от 35 до 63 лет. У них разные травмы.

В Днепровском районе сообщается о ранении супругов возрастом 40 и 41 лет, которым в квартиру на пятом этаже залетел обломок.

В Оболонском районе в результате вражеской атаки повреждены 4 этажа 9-этажного жилого дома. В настоящее время за помощью обратились пятеро пострадавших. Поделиться

Кроме того, указано, что один гражданский был ранен в Голосеевском районе.

На новую масштабную атаку врага отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский: