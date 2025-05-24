Атака РФ на Киев — пострадали не менее 15 человек

Утром 24 мая Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что именно столица Украины – Киев – была главной целью воздушного нападения России. Под удары захватчиков на этот раз попали Днепровский, Соломенский и Оболонский районы города.
Главные тезисы
- В результате вражеского нападения пострадали не менее 15 местных жителей.
- Лидер Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на масштабную атаку РФ.
Подробности масштабной атаки России на Киев
Что важно понимать, ночью российские оккупанты выпустили по столице Украины 9 баллистических ракет, 6 из них были сбиты силами ПВО.
Эту информацию официально подтвердил начальник управления коммуникаций Командования ПС ВСУ Игнат.
Также указано, что в Соломенском районе обломки дрона попали в квартиру на пятом этаже, после чего вспыхнул огонь.
Согласно последним данным, пострадали 7 горожан в возрасте от 35 до 63 лет. У них разные травмы.
В Днепровском районе сообщается о ранении супругов возрастом 40 и 41 лет, которым в квартиру на пятом этаже залетел обломок.
Кроме того, указано, что один гражданский был ранен в Голосеевском районе.
На новую масштабную атаку врага отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский:
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