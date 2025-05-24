Атака РФ на Киев — пострадали не менее 15 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Киев — пострадали не менее 15 человек

Подробности масштабной атаки России на Киев
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Утром 24 мая Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что именно столица Украины – Киев – была главной целью воздушного нападения России. Под удары захватчиков на этот раз попали Днепровский, Соломенский и Оболонский районы города.

Главные тезисы

  • В результате вражеского нападения пострадали не менее 15 местных жителей.
  • Лидер Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на масштабную атаку РФ.

Подробности масштабной атаки России на Киев

Что важно понимать, ночью российские оккупанты выпустили по столице Украины 9 баллистических ракет, 6 из них были сбиты силами ПВО.

Эту информацию официально подтвердил начальник управления коммуникаций Командования ПС ВСУ Игнат.

15 пострадавших в результате ночной атаки РФ на столицу: полиция работает на месте вражеских попаданий.

Также указано, что в Соломенском районе обломки дрона попали в квартиру на пятом этаже, после чего вспыхнул огонь.

Согласно последним данным, пострадали 7 горожан в возрасте от 35 до 63 лет. У них разные травмы.

В Днепровском районе сообщается о ранении супругов возрастом 40 и 41 лет, которым в квартиру на пятом этаже залетел обломок.

В Оболонском районе в результате вражеской атаки повреждены 4 этажа 9-этажного жилого дома. В настоящее время за помощью обратились пятеро пострадавших.

Кроме того, указано, что один гражданский был ранен в Голосеевском районе.

На новую масштабную атаку врага отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский:

Сложная ночь для всей Украины: 250 ударных дронов, из которых абсолютное большинство — это иранские «шахеды», 14 баллистических ракет. Пострадали Одесская, Винницкая, Сумская, Харьковская, Донецкая, Киевская, Днепровская области. Повсюду — по гражданским. Есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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