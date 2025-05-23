Мерц звернувся до Сі Цзіньпіна заради порятунку України
Категорія
Політика
Дата публікації

Мерц звернувся до Сі Цзіньпіна заради порятунку України

Деталі переговорів Мерца та Сі

Німецький лідер Фрідріх Мерц закликав главу Китаю Сі Цзіньпіна підтримати зусилля західних країн на шляху до припинення вогню та завершення загарбницької війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Лідери Німеччини та Китаю провели конструктивні переговори щодо важливих економічних питань та міжнародних загроз.
  • Мерц попередив, що процес припинення вогню може суттєво затягнутися.

Деталі переговорів Мерца та Сі

Як повідомляє пресслужба уряду Німеччини, обидва лідери провели конструктивні телефонні переговори.

Мерц і Сі під час бесіди визнали важливість економічних відносин між Німеччиною та Китаєм.

Канцлер ФРН вказав, що на цьому тлі не можна ігнорувати принципи чесної конкуренції та взаємності.

Окрім того, лідери озвучили свої позиції щодо міжнародних та регіональних питань — зокрема, обговорили російську загарбницьку війну проти України.

Канцлер повідомив про спільні зусилля Європи та США для досягнення якнайшвидшого припинення вогню і закликав підтримати ці зусилля, — йдеться у повідомленні.

На переконання самого Мерца, спроби добитися припинення вогню досі залишаються на початковій стадії.

Він також озвучив попередження, що вони можуть затягнутися на місяці.

Що важливо розуміти, американський лідер Дональд Трамп після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

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