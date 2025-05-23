Мерц звернувся до Сі Цзіньпіна заради порятунку України

Німецький лідер Фрідріх Мерц закликав главу Китаю Сі Цзіньпіна підтримати зусилля західних країн на шляху до припинення вогню та завершення загарбницької війни Росії проти України.

Деталі переговорів Мерца та Сі

Як повідомляє пресслужба уряду Німеччини, обидва лідери провели конструктивні телефонні переговори.

Мерц і Сі під час бесіди визнали важливість економічних відносин між Німеччиною та Китаєм.

Канцлер ФРН вказав, що на цьому тлі не можна ігнорувати принципи чесної конкуренції та взаємності.

Окрім того, лідери озвучили свої позиції щодо міжнародних та регіональних питань — зокрема, обговорили російську загарбницьку війну проти України.

Канцлер повідомив про спільні зусилля Європи та США для досягнення якнайшвидшого припинення вогню і закликав підтримати ці зусилля, — йдеться у повідомленні. Поширити

На переконання самого Мерца, спроби добитися припинення вогню досі залишаються на початковій стадії.

Він також озвучив попередження, що вони можуть затягнутися на місяці.