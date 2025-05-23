У Росії розбився вертоліт Мі-8 разом з екіпажем — відео

Російські опозиційні ЗМІ повідомляють про нову авіатрощу в країні-агресорці. Цього разу розбився ворожий вертоліт Мі-8. За попередніми даними, весь екіпаж загинув.
Головні тези:
- Авіатроща сталася у районі селища Наришкіне Урицького району.
- За інформацією опозиційних ЗМІ та свідків, після падіння вертольота спалахнула пожежа та почалися вибухи.
Що відомо про авіатрощу Мі-8
Згідно з останніми даними, вона сталася в Орловській області Росії.
Місцеві мешканці встигли зафіксувати на відео останні події.
Згодом опозиційні ЗМІ дізналися, що інцидент стався близько 14:00 у районі селища Наришкіне Урицького району.
За словами свідків, одразу після падіння повітряного судна спалахнула пожежа, а потім були чутні хлопки та вибухи.
Як стверджує російський телеграм-канал “Радар ВРВ”, увесь екіпаж загинув.
“Мі-8” — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років.
Що важливо розуміти, це наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації.
Його доволі часто використовують для виконання багатьох цивільних і військових завдань.
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