У Росії розбився вертоліт Мі-8 разом з екіпажем — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії розбився вертоліт Мі-8 разом з екіпажем — відео

Що відомо про авіатрощу Мі-8
Джерело:  online.ua

Російські опозиційні ЗМІ повідомляють про нову авіатрощу в країні-агресорці. Цього разу розбився ворожий вертоліт Мі-8. За попередніми даними, весь екіпаж загинув.

Головні тези:

  • Авіатроща сталася у районі селища Наришкіне Урицького району.
  • За інформацією опозиційних ЗМІ та свідків, після падіння вертольота спалахнула пожежа та почалися вибухи.

Що відомо про авіатрощу Мі-8

Згідно з останніми даними, вона сталася в Орловській області Росії.

Місцеві мешканці встигли зафіксувати на відео останні події.

Згодом опозиційні ЗМІ дізналися, що інцидент стався близько 14:00 у районі селища Наришкіне Урицького району.

За словами свідків, одразу після падіння повітряного судна спалахнула пожежа, а потім були чутні хлопки та вибухи.

Як стверджує російський телеграм-канал “Радар ВРВ”, увесь екіпаж загинув.

Новинні пабліки вже написали про ситуацію, так що і ми розповімо.Сталася аварія військового вертольота “Мі-8”, в цю секунду відбувається детонація боєприпасів, які ніс на собі гелікоптер. Пілоти загинули, — йдеться і повідомленні.

Фото: скриншот

“Мі-8” — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років.

Що важливо розуміти, це наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації.

Його доволі часто використовують для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну балістикою та 175 дронами — як відпрацювала ППО
Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Україну 23 травня - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У дельті Дніпра почалася запекла битва між ЗСУ та армією РФ
Що відбувається на Херсонщині
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження об’єкта ВПК Росії у Липецькій області
Генштаб ЗСУ
вибух

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?