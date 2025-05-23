У Росії розбився вертоліт Мі-8 разом з екіпажем — відео

Російські опозиційні ЗМІ повідомляють про нову авіатрощу в країні-агресорці. Цього разу розбився ворожий вертоліт Мі-8. За попередніми даними, весь екіпаж загинув.

Що відомо про авіатрощу Мі-8

Згідно з останніми даними, вона сталася в Орловській області Росії.

Місцеві мешканці встигли зафіксувати на відео останні події.

Згодом опозиційні ЗМІ дізналися, що інцидент стався близько 14:00 у районі селища Наришкіне Урицького району.

За словами свідків, одразу після падіння повітряного судна спалахнула пожежа, а потім були чутні хлопки та вибухи.

Як стверджує російський телеграм-канал “Радар ВРВ”, увесь екіпаж загинув.

Новинні пабліки вже написали про ситуацію, так що і ми розповімо.Сталася аварія військового вертольота “Мі-8”, в цю секунду відбувається детонація боєприпасів, які ніс на собі гелікоптер. Пілоти загинули, — йдеться і повідомленні. Поширити

Фото: скриншот

“Мі-8” — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років.

Що важливо розуміти, це наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації.