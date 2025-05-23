РФ атакувала Україну балістикою та 175 дронами — як відпрацювала ППО

Протягом ночі та дня 23 травня Росія здійснювала новий повітряний напад на Україну. За цей період сили ППО змогли знищити 91 російський ударний дрон та знешкодити ще ще 59 ворожих безпілотників.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на сході, заході півночі, півдні та в центрі країни.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.
Атака Росії на Україну 23 травня — що відомо
У ніч на 23 травня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області та 175-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Під нові удари ворога потрапили Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.
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