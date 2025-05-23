Ситуація на кордоні Фінляндії та Росії загострюється — що відомо
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Ситуація на кордоні Фінляндії та Росії загострюється — що відомо

Фінляндія стурбована підозрілою активністю РФ
Джерело:  AFP

Глава Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянен офіційно підтвердив, що він уважно стежить за військовою активністю Росії поблизу східного кордону країни. Річ у тім, що росіяни неочікувано та швидко почали нарощувати будівництво військової інфраструктури біля фінського кордону.

Головні тези:

  • Супутникові знімки підтверджують підозрілі дії Росії на кордоні.
  • Фінляндія наголосив на необхідності пильного спостереження за наступними кроками ворога.

Фінляндія стурбована підозрілою активністю РФ

Що важливо розуміти, супутникові знімки, які нещодавно оприлюднило видання New York Times, підтверджують факт розширення російської військової інфраструктури поблизу кордону з Фінляндією.

Росія будує додаткову інфраструктуру, щоб після закінчення війни (проти України — ред.) мати можливість перекинути більше військ, — заявили журналістам представники Збройних сил Фінляндії.

З окремою заявою з цього приводу виступив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Ми маємо чудові можливості для спостереження за діями Росії. Як член Альянсу, Фінляндія займає міцну позицію у сфері безпеки, — наголосив він.

Антті Хяккянен також звернув увагу на те, що його країна має "надійну національну оборону", засновану на загальній військовій повинності та великих резервних силах.

Усе наше суспільство значно вклалось у підготовку до різних видів порушень і криз, — додав міністр оборони Фінляндії.

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