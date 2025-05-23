Ситуація на кордоні Фінляндії та Росії загострюється — що відомо

Глава Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянен офіційно підтвердив, що він уважно стежить за військовою активністю Росії поблизу східного кордону країни. Річ у тім, що росіяни неочікувано та швидко почали нарощувати будівництво військової інфраструктури біля фінського кордону.
Головні тези:
- Супутникові знімки підтверджують підозрілі дії Росії на кордоні.
- Фінляндія наголосив на необхідності пильного спостереження за наступними кроками ворога.
Фінляндія стурбована підозрілою активністю РФ
Що важливо розуміти, супутникові знімки, які нещодавно оприлюднило видання New York Times, підтверджують факт розширення російської військової інфраструктури поблизу кордону з Фінляндією.
З окремою заявою з цього приводу виступив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.
Антті Хяккянен також звернув увагу на те, що його країна має "надійну національну оборону", засновану на загальній військовій повинності та великих резервних силах.
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