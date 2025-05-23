Ситуація на кордоні Фінляндії та Росії загострюється — що відомо

Глава Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянен офіційно підтвердив, що він уважно стежить за військовою активністю Росії поблизу східного кордону країни. Річ у тім, що росіяни неочікувано та швидко почали нарощувати будівництво військової інфраструктури біля фінського кордону.

Фінляндія стурбована підозрілою активністю РФ

Що важливо розуміти, супутникові знімки, які нещодавно оприлюднило видання New York Times, підтверджують факт розширення російської військової інфраструктури поблизу кордону з Фінляндією.

Росія будує додаткову інфраструктуру, щоб після закінчення війни (проти України — ред.) мати можливість перекинути більше військ, — заявили журналістам представники Збройних сил Фінляндії. Поширити

З окремою заявою з цього приводу виступив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Ми маємо чудові можливості для спостереження за діями Росії. Як член Альянсу, Фінляндія займає міцну позицію у сфері безпеки, — наголосив він. Поширити

Антті Хяккянен також звернув увагу на те, що його країна має "надійну національну оборону", засновану на загальній військовій повинності та великих резервних силах.