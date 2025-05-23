Ситуация на границе Финляндии и России обостряется — что известно

Глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен официально подтвердил, что он внимательно следит за военной активностью России вблизи восточной границы страны. Дело в том, что россияне неожиданно и быстро начали наращивать строительство военной инфраструктуры у финской границы.

Финляндия взволнована подозрительной активностью РФ

Что важно понимать, спутниковые снимки, которые недавно обнародовало издание New York Times, подтверждают факт расширения российской военной инфраструктуры вблизи границы с Финляндией.

Россия строит дополнительную инфраструктуру, чтобы после окончания войны (против Украины — ред.) иметь возможность перебросить больше войск, — заявили журналистам представители Вооруженных сил Финляндии. Поделиться

С отдельным заявлением по этому поводу выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

У нас есть отличные возможности для наблюдения за действиями России. Как член Альянса, Финляндия занимает прочную позицию в сфере безопасности, — подчеркнул он. Поделиться

Антти Хяккянен также обратил внимание на то, что его страна имеет "надежную национальную оборону", основанную на всеобщей воинской повинности и больших резервных силах.