Ситуация на границе Финляндии и России обостряется — что известно

Глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен официально подтвердил, что он внимательно следит за военной активностью России вблизи восточной границы страны. Дело в том, что россияне неожиданно и быстро начали наращивать строительство военной инфраструктуры у финской границы.
Главные тезисы
- Спутниковые снимки подтверждают подозрительные действия России на границе.
- Финляндия отметил необходимость пристального наблюдения за следующими шагами врага.
Финляндия взволнована подозрительной активностью РФ
Что важно понимать, спутниковые снимки, которые недавно обнародовало издание New York Times, подтверждают факт расширения российской военной инфраструктуры вблизи границы с Финляндией.
С отдельным заявлением по этому поводу выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Антти Хяккянен также обратил внимание на то, что его страна имеет "надежную национальную оборону", основанную на всеобщей воинской повинности и больших резервных силах.
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