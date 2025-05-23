Ситуация на границе Финляндии и России обостряется — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Ситуация на границе Финляндии и России обостряется — что известно

Финляндия взволнована подозрительной активностью РФ
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Источник:  AFP

Глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен официально подтвердил, что он внимательно следит за военной активностью России вблизи восточной границы страны. Дело в том, что россияне неожиданно и быстро начали наращивать строительство военной инфраструктуры у финской границы.

Главные тезисы

  • Спутниковые снимки подтверждают подозрительные действия России на границе.
  • Финляндия отметил необходимость пристального наблюдения за следующими шагами врага.

Финляндия взволнована подозрительной активностью РФ

Что важно понимать, спутниковые снимки, которые недавно обнародовало издание New York Times, подтверждают факт расширения российской военной инфраструктуры вблизи границы с Финляндией.

Россия строит дополнительную инфраструктуру, чтобы после окончания войны (против Украины — ред.) иметь возможность перебросить больше войск, — заявили журналистам представители Вооруженных сил Финляндии.

С отдельным заявлением по этому поводу выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

У нас есть отличные возможности для наблюдения за действиями России. Как член Альянса, Финляндия занимает прочную позицию в сфере безопасности, — подчеркнул он.

Антти Хяккянен также обратил внимание на то, что его страна имеет "надежную национальную оборону", основанную на всеобщей воинской повинности и больших резервных силах.

Все наше общество значительно уложилось в подготовку к разным видам нарушений и кризисов, — добавил министр обороны Финляндии.

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