Евросоюз планирует лишить Венгрию права голоса

Уже 27 мая Совет Европы намерен провести заседание, одной из главных тем которого станет вопрос лишения Венгрии права голоса в ЕС. Таким образом, страна рискует потерять ключевые полномочия в блоке.

ЕС не хочет больше терпеть выходки Венгрии

Согласно имеющейся информации, министры Евросоюза настроены провести 8 слушаний касательно Венгрии в рамках процедуры по статье 7, запущенной еще 7 лет назад.

Что важно понимать, статья 7 Договора о ЕС дает возможность приостановить действие определенных прав государств-членов, в частности права голоса, если существует риск серьезного нарушения ею ценностей, которые являются ключевыми для членов блока.

Соответствующую процедуру Европейский парламент инициировал еще несколько лет назад, однако пока все ограничивалось слушаниями по ситуации, которая сложилась в Венгрии из-за действий правительства Орбана. 27 мая состоится уже восьмое слушание. Поделиться

На фоне последних событий следует отметить, что 2 недели тому назад Нацасамблея Венгрии поддержала выход страны из Международного уголовного суда.