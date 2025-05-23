Евросоюз планирует лишить Венгрию права голоса

Уже 27 мая Совет Европы намерен провести заседание, одной из главных тем которого станет вопрос лишения Венгрии права голоса в ЕС. Таким образом, страна рискует потерять ключевые полномочия в блоке.
Главные тезисы
- Статья 7 Договора о ЕС позволяет приостановить действие прав государств-членов.
- Это происходит в случае серьезного нарушения ценностей блока.
ЕС не хочет больше терпеть выходки Венгрии
Согласно имеющейся информации, министры Евросоюза настроены провести 8 слушаний касательно Венгрии в рамках процедуры по статье 7, запущенной еще 7 лет назад.
Что важно понимать, статья 7 Договора о ЕС дает возможность приостановить действие определенных прав государств-членов, в частности права голоса, если существует риск серьезного нарушения ею ценностей, которые являются ключевыми для членов блока.
На фоне последних событий следует отметить, что 2 недели тому назад Нацасамблея Венгрии поддержала выход страны из Международного уголовного суда.
Кроме того, указано, что группа депутатов Европейского парламента в письме призвала Брюссель заморозить все финансирование для Венгрии из-за дальнейшего ограничения свобод, подрыва демократии и несоблюдения законодательства и ценностей блока.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-