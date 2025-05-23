Евросоюз планирует лишить Венгрию права голоса
Категория
Политика
Дата публикации

Евросоюз планирует лишить Венгрию права голоса

Совет Европы
ЕС не хочет больше терпеть выходки Венгрии
Read in English
Читати українською

Уже 27 мая Совет Европы намерен провести заседание, одной из главных тем которого станет вопрос лишения Венгрии права голоса в ЕС. Таким образом, страна рискует потерять ключевые полномочия в блоке.

Главные тезисы

  • Статья 7 Договора о ЕС позволяет приостановить действие прав государств-членов.
  • Это происходит в случае серьезного нарушения ценностей блока.

ЕС не хочет больше терпеть выходки Венгрии

Согласно имеющейся информации, министры Евросоюза настроены провести 8 слушаний касательно Венгрии в рамках процедуры по статье 7, запущенной еще 7 лет назад.

Что важно понимать, статья 7 Договора о ЕС дает возможность приостановить действие определенных прав государств-членов, в частности права голоса, если существует риск серьезного нарушения ею ценностей, которые являются ключевыми для членов блока.

Соответствующую процедуру Европейский парламент инициировал еще несколько лет назад, однако пока все ограничивалось слушаниями по ситуации, которая сложилась в Венгрии из-за действий правительства Орбана. 27 мая состоится уже восьмое слушание.

На фоне последних событий следует отметить, что 2 недели тому назад Нацасамблея Венгрии поддержала выход страны из Международного уголовного суда.

Кроме того, указано, что группа депутатов Европейского парламента в письме призвала Брюссель заморозить все финансирование для Венгрии из-за дальнейшего ограничения свобод, подрыва демократии и несоблюдения законодательства и ценностей блока.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия заявила о выходе из МКС на фоне визита Нетаньяху
Венгрия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия высылает двух украинских дипломатов — обвиняет их в "шпионаже"
Петер Сийярто объявил о циничном решении Венгрии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Обвинили в шпионаже. Венгрия цинично депортировала еще одного украинца
Венгрия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?