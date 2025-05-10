Обвинили в шпионаже. Венгрия цинично депортировала еще одного украинца
Категория
Мир
Дата публикации

Обвинили в шпионаже. Венгрия цинично депортировала еще одного украинца

Венгрия
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Источник:  online.ua

Венгерские спецназовцы задержали украинца — его обвинили в шпионаже, он якобы угрожал суверенитету Венгрии.

Главные тезисы

  • Украинца обвинили в шпионаже в Венгрии, что привело к его депортации из страны.
  • Контекст инцидента связан с наличием антиукраинской истерии во властях Венгрии.
  • СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, что усугубило неприязнь между странами.

Венгрия цинично депортировала еще одного украинца

Речь идет о том, что раньше этот мужчина работал как дипломат, но сейчас больше не имеет такого статуса.

Его арестовали вчера и в ту же ночь депортировали из страны.

Национальное генеральное управление иммиграции запретило ему въезжать и жить в Венгрии.

По данным Telex, мужчина много лет назад работал дипломатом в украинском посольстве в Будапеште, а его жена является совладелицей украинского ресторана в венгерской столице. И какое-то время он уже находился в стране как частное лицо без дипломатического статуса.

Также говорится, что его депортировали по стандартной процедуре. То есть, это точно не один из двух высланных дипломатов.

По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, «когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм».﻿﻿﻿﻿

Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии.

Утром 9 мая СБУ объявила, что впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины. Задержали двух человек — их подозревают в госизмене.

После этого Венгрия выслала двух украинских дипломатов — Украина ответила зеркально.

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