Обвинили в шпионаже. Венгрия цинично депортировала еще одного украинца

Венгерские спецназовцы задержали украинца — его обвинили в шпионаже, он якобы угрожал суверенитету Венгрии.

Венгрия цинично депортировала еще одного украинца

Речь идет о том, что раньше этот мужчина работал как дипломат, но сейчас больше не имеет такого статуса.

Его арестовали вчера и в ту же ночь депортировали из страны.

Национальное генеральное управление иммиграции запретило ему въезжать и жить в Венгрии.

По данным Telex, мужчина много лет назад работал дипломатом в украинском посольстве в Будапеште, а его жена является совладелицей украинского ресторана в венгерской столице. И какое-то время он уже находился в стране как частное лицо без дипломатического статуса. Поделиться

Также говорится, что его депортировали по стандартной процедуре. То есть, это точно не один из двух высланных дипломатов.

По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, «когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм».﻿﻿﻿﻿

Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии.

Утром 9 мая СБУ объявила, что впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины. Задержали двух человек — их подозревают в госизмене.