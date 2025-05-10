Обвинили в шпионаже. Венгрия цинично депортировала еще одного украинца

Венгерские спецназовцы задержали украинца — его обвинили в шпионаже, он якобы угрожал суверенитету Венгрии.
Главные тезисы
- Украинца обвинили в шпионаже в Венгрии, что привело к его депортации из страны.
- Контекст инцидента связан с наличием антиукраинской истерии во властях Венгрии.
- СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, что усугубило неприязнь между странами.
Венгрия цинично депортировала еще одного украинца
Речь идет о том, что раньше этот мужчина работал как дипломат, но сейчас больше не имеет такого статуса.
Его арестовали вчера и в ту же ночь депортировали из страны.
Национальное генеральное управление иммиграции запретило ему въезжать и жить в Венгрии.
Также говорится, что его депортировали по стандартной процедуре. То есть, это точно не один из двух высланных дипломатов.
По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, «когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм».
Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии.
Утром 9 мая СБУ объявила, что впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины. Задержали двух человек — их подозревают в госизмене.
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