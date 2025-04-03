Венгрия заявила о выходе из МКС на фоне визита Нетаньяху
Категория
Мир
Дата публикации

Венгрия заявила о выходе из МКС на фоне визита Нетаньяху

Венгрия
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Источник:  online.ua

3 апреля венгерское правительство будет инициировать выход страны из Международного уголовного суда. Об этом заявил руководитель Офиса премьер-министра Гергели Гульяс.

Главные тезисы

  • Венгерское правительство инициирует выход из МКС после обвинений премьера Израиля.
  • Политизация Международного уголовного суда стала основной причиной решения Венгрии.
  • Решение о выходе из МКС означает, что никто не может быть арестован в Венгрии по уставу суда.

Венгрия выходит из МКС: что известно

Гульяс заявил, что правительство инициирует данную процедуру в соответствии с конституционной и международно-правовой базой.

По его словам, МКС был "респектабельной инициативой", но в последнее время "он стал политическим органом, примером чего является обвинение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху".

Правительство считает все это неприемлемым, поэтому решило не участвовать в работе Международного уголовного суда.

Следует заметить, что объявление о выходе Венгрии из МКС происходит на фоне визита Беньямина Нетаньяху в страну.

Как пояснил Гульяс, Венгрия оказалась в особой ситуации, поскольку в отличие от других стран-членов МКС парламент никогда не обнародовал устав суда, поэтому он не является частью внутреннего законодательства.

Поэтому наша четкая правовая позиция состоит в том, что никто не может быть арестован на основании Устава МКС в Венгрии, а также не может быть начато ни одного производства против любого.

Ранее Szabad Europa информировала, что венгерский министр юстиции Бенце Тужон на закрытой встрече с послами заявил, что государство выйдет из МКС.

По словам собеседников, после заявления президента США Дональда Трампа, что он введет санкции против суда из-за ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, "венгерское правительство восприняло это как зеленый свет".

В Еврокомиссии отреагировали на эту информацию, сказав, что не получали от Венгрии официальных уведомлений о намерениях выйти из МКС.

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