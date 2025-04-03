Угорщина заявила про вихід з МКС на тлі візиту Нетаньягу

3 квітня угорський уряд ініціюватиме вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Про це заявив керівник Офісу прем'єр-міністра Гергелі Гульяс.
Головні тези:
- Угорський уряд планує вийти з Міжнародного кримінального суду 3 квітня, залишаючись в особливій правовій ситуації.
- Рішення про вихід з МКС було ухвалено під впливом звинувачення прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
- Відсутність офіційних повідомлень від Угорщини щодо планів вийти з МКС спровокувала реакцію Єврокомісії.
Угорщина виходить з МКС: що відомо
Гульяс заявив, що уряд ініціює цю процедуру відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази.
За його словами, МКС був "респектабельною ініціативою", але останнім часом "він став політичним органом, прикладом чого є звинувачення прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу".
Уряд вважає все це неприйнятним, тому вирішив не брати участі в роботі Міжнародного кримінального суду.
Варто зауважити, що оголошення про вихід Угорщини з МКС відбувається на фоні візиту Беньяміна Нетаньягу до країни.
Як пояснив Гульяс, Угорщина опинилася в особливій ситуації, оскільки, на відміну від інших країн-членів МКС, парламент ніколи не оприлюднював статут суду, тому він не є частиною внутрішнього законодавства.
Раніше Szabad Europa інформувала, що угорський міністр юстиції Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами заявив — держава вийде з МКС.
За словами співрозмовників, після заяви президента США Дональда Трампа, що він введе санкції проти суду через ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, "угорський уряд сприйняв це як зелене світло".
У Єврокомісії відреагували на цю інформацію, сказавши, що не отримували від Угорщини офіційних повідомлень про наміри вийти з МКС.
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