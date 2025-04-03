Угорщина заявила про вихід з МКС на тлі візиту Нетаньягу
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Угорщина заявила про вихід з МКС на тлі візиту Нетаньягу

Нетаньягу і Орбан
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Джерело:  online.ua

3 квітня угорський уряд ініціюватиме вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Про це заявив керівник Офісу прем'єр-міністра Гергелі Гульяс.

Головні тези:

  • Угорський уряд планує вийти з Міжнародного кримінального суду 3 квітня, залишаючись в особливій правовій ситуації.
  • Рішення про вихід з МКС було ухвалено під впливом звинувачення прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
  • Відсутність офіційних повідомлень від Угорщини щодо планів вийти з МКС спровокувала реакцію Єврокомісії.

Угорщина виходить з МКС: що відомо

Гульяс заявив, що уряд ініціює цю процедуру відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази.

За його словами, МКС був "респектабельною ініціативою", але останнім часом "він став політичним органом, прикладом чого є звинувачення прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу".

Уряд вважає все це неприйнятним, тому вирішив не брати участі в роботі Міжнародного кримінального суду.

Варто зауважити, що оголошення про вихід Угорщини з МКС відбувається на фоні візиту Беньяміна Нетаньягу до країни.

Як пояснив Гульяс, Угорщина опинилася в особливій ситуації, оскільки, на відміну від інших країн-членів МКС, парламент ніколи не оприлюднював статут суду, тому він не є частиною внутрішнього законодавства.

Тому наша чітка правова позиція полягає в тому, що ніхто не може бути заарештований на підставі Статуту МКС в Угорщині, а також не може бути розпочато жодного провадження проти будь-кого.

Раніше Szabad Europa інформувала, що угорський міністр юстиції Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами заявив — держава вийде з МКС.

За словами співрозмовників, після заяви президента США Дональда Трампа, що він введе санкції проти суду через ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, "угорський уряд сприйняв це як зелене світло".

У Єврокомісії відреагували на цю інформацію, сказавши, що не отримували від Угорщини офіційних повідомлень про наміри вийти з МКС.

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