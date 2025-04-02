Угорщина має намір вийти з Міжнародного кримінального суду
Категорія
Політика
Дата публікації

Угорщина має намір вийти з Міжнародного кримінального суду

Угорщина
Джерело:  Radio Free Europe

Уряд Угорщини планує відмовитися від членства в Міжнародному кримінальному суді. Відповідний процес може тривати до року.

Головні тези:

  • Уряд Угорщини розглядає питання виходу з Міжнародного кримінального суду, що може зайняти до року часу.
  • Це рішення не є несподіваним, оскільки Угорщина демонструвала схильність до такого кроку вже з моменту інавгурації президента США Дональда Трампа.
  • Уряд Угорщини може прийняти офіційне рішення про вихід з Міжнародного кримінального суду незабаром.

Угорщина замислила вийти з юрисдикції МКС

Про це заявив міністр юстиції Бенце Тужон.

Ця новина не є несподіванкою, оскільки уряд уже говорив про це з моменту інавгурації Дональда Трампа як президента США. Минулого року уряд Угорщини нібито доручив трьом своїм міністрам розслідувати можливість і обставини виходу.

Тузсон повідомив, що Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду запрошеним дипломатам на зустрічі послів, що відбулася минулого тижня в Міністерстві закордонних справ і торгівлі.

За даними видання, щоб уряд Угорщини ухвалив таке рішення, спершу влада має подати до Національних зборів офіційну пропозицію про відкликання. Якщо більшість депутатів її підтримає, уряд розпочне процедуру виходу. За словами джерела, знайомого із ситуацією, цей процес може зайняти близько року.

Такий розвиток подій не є несподіваним, адже ще минулого року завершилися повноваження угорського представника в МКС Петера Ковача. Однак він продовжує працювати над однією зі справ, тому залишатиметься на посаді до її завершення. Також анонімне джерело повідомило, що незабаром текст проєкту постанови про вихід Угорщини з МКС може з’явитися на сайті НС.

Коли Трамп заявив, що накладе санкції на Гаазький суд через ордер на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, то "угорський уряд сприйняв це як зелений сигнал".

Зауважимо, що після того, як Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду, на подію відреагували уряди десятків країн по всьому світу, ставши на захист суду.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Палата представників США схвалила санкції проти МКС
МКС
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп завдав санкційного удару по МКС
The White House
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп увів санкції проти прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна
Карім Хан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?