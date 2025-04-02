Угорщина має намір вийти з Міжнародного кримінального суду

Уряд Угорщини планує відмовитися від членства в Міжнародному кримінальному суді. Відповідний процес може тривати до року.
Головні тези:
- Уряд Угорщини розглядає питання виходу з Міжнародного кримінального суду, що може зайняти до року часу.
- Це рішення не є несподіваним, оскільки Угорщина демонструвала схильність до такого кроку вже з моменту інавгурації президента США Дональда Трампа.
- Уряд Угорщини може прийняти офіційне рішення про вихід з Міжнародного кримінального суду незабаром.
Угорщина замислила вийти з юрисдикції МКС
Про це заявив міністр юстиції Бенце Тужон.
Ця новина не є несподіванкою, оскільки уряд уже говорив про це з моменту інавгурації Дональда Трампа як президента США. Минулого року уряд Угорщини нібито доручив трьом своїм міністрам розслідувати можливість і обставини виходу.
Тузсон повідомив, що Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду запрошеним дипломатам на зустрічі послів, що відбулася минулого тижня в Міністерстві закордонних справ і торгівлі.
Такий розвиток подій не є несподіваним, адже ще минулого року завершилися повноваження угорського представника в МКС Петера Ковача. Однак він продовжує працювати над однією зі справ, тому залишатиметься на посаді до її завершення. Також анонімне джерело повідомило, що незабаром текст проєкту постанови про вихід Угорщини з МКС може з’явитися на сайті НС.
Зауважимо, що після того, як Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду, на подію відреагували уряди десятків країн по всьому світу, ставши на захист суду.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-