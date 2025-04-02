Угорщина має намір вийти з Міжнародного кримінального суду

Уряд Угорщини планує відмовитися від членства в Міжнародному кримінальному суді. Відповідний процес може тривати до року.

Угорщина замислила вийти з юрисдикції МКС

Про це заявив міністр юстиції Бенце Тужон.

Ця новина не є несподіванкою, оскільки уряд уже говорив про це з моменту інавгурації Дональда Трампа як президента США. Минулого року уряд Угорщини нібито доручив трьом своїм міністрам розслідувати можливість і обставини виходу.

Тузсон повідомив, що Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду запрошеним дипломатам на зустрічі послів, що відбулася минулого тижня в Міністерстві закордонних справ і торгівлі.

За даними видання, щоб уряд Угорщини ухвалив таке рішення, спершу влада має подати до Національних зборів офіційну пропозицію про відкликання. Якщо більшість депутатів її підтримає, уряд розпочне процедуру виходу. За словами джерела, знайомого із ситуацією, цей процес може зайняти близько року. Поширити

Такий розвиток подій не є несподіваним, адже ще минулого року завершилися повноваження угорського представника в МКС Петера Ковача. Однак він продовжує працювати над однією зі справ, тому залишатиметься на посаді до її завершення. Також анонімне джерело повідомило, що незабаром текст проєкту постанови про вихід Угорщини з МКС може з’явитися на сайті НС.

Коли Трамп заявив, що накладе санкції на Гаазький суд через ордер на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, то "угорський уряд сприйняв це як зелений сигнал". Поширити

Зауважимо, що після того, як Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду, на подію відреагували уряди десятків країн по всьому світу, ставши на захист суду.