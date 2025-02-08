Трамп увів санкції проти прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Під санкційний удар президента США Дональда Трампа потрапив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який у 2023 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Карім Хан став першою особою, на яку поширюються нові санкції США.
- Йдеться про заморожування американських активів фігурантів списку та заборону на в'їзд у Штати для них та їхніх родин.
Нове рішення Трамп обурило багатьох політиків
Згідно з даними журналістів, саме Карім Хан став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, затверджені американським лідером.
Інсайдери ЗМІ розповідають, що ім’я Хана міститься у ще не оприлюдненому додатку до указу Дональда Трампа.
Що важливо розуміти, нові американські санкції передбачають заморожування тих активів фігурантів списку, які знаходяться у Штатах, а також заборону на в'їзд до США для них та їхніх родин.
Варто зазначити, що головною причиною введення санкцій США проти МКС був ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема лідера країни Біньяміна Нетаньягу.
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