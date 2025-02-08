Трамп ввел санкции против прокурора МКС, выдавшего ордер на арест Путина

Под санкционный удар президента США Дональда Трампа попал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который в 2023 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Карим Хан стал первым прокурором, на которого распространяются новые санкции США.
- Речь идет о замораживании американских активов фигурантов списка и запрете на въезд в Штаты для них и их семей.
Новое решение Трамп возмутило многих политиков
Согласно данным журналистов, именно Карим Хан стал первым человеком, на который распространяются экономические санкции и ограничения на поездки, утвержденные американским лидером.
Инсайдеры СМИ рассказывают, что имя Хана содержится в еще не обнародованном приложении к указу Дональда Трампа.
Что важно понимать, новые американские санкции предусматривают замораживание активов фигурантов списка, которые находятся в Штатах, а также запрет на въезд в США для них и их семей.
Стоит отметить, что главной причиной введения санкций США против МКС был ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности лидера страны Биньямина Нетаньяху.
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