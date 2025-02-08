Как удалось узнать американским журналистам, номинант Дональда Трампа на должность директора ФБР Кэш Патель в прошлом году получил гонорар от российской кинокомпании, распространяющей прокремлевские и антизападные нарративы.

Кеша Пателя подозревают в сотрудничестве с Россией

Издание The Washington Post ссылается на документы, недавно полученные юридическим комитетом Сената США.

Как оказалось, в 2024 году Патель получил 25 тысяч долларов от кинокомпании, являющейся собственностью россиянина, также имеющего гражданство США.

Что важно понимать, она активно снимает программы, пропагандирующие теории заговора "глубинного государства" и продвигает антизападные взгляды.

Документы, полученные газетой, указывают на то, что Патель получил деньги от Global Tree Pictures, лос-анджелесской компании, которой руководит Игорь Лопатонок, режиссер, чьи предыдущие проекты включают в себя пророссийскую кампанию влияния, получавшую деньги из фонда, созданного главой Кремля Владимиром Путиным. Поделиться

Кроме того, удалось узнать, что платеж Патель получил за участие в съемках документального фильма Лопатонока, в котором Патель и другие "ветераны" первой администрации Трампа изображены как жертвы заговора, "разрушившего жизнь тех, кто поддерживал Дональда Трампа".