Как удалось узнать американским журналистам, номинант Дональда Трампа на должность директора ФБР Кэш Патель в прошлом году получил гонорар от российской кинокомпании, распространяющей прокремлевские и антизападные нарративы.
Главные тезисы
- Документы свидетельствуют о сотрудничестве Пателя с РФ.
- Соратник Трампа получил 25 тысяч долларов от российской компании, снимающей прокремлевские программы.
Кеша Пателя подозревают в сотрудничестве с Россией
Издание The Washington Post ссылается на документы, недавно полученные юридическим комитетом Сената США.
Как оказалось, в 2024 году Патель получил 25 тысяч долларов от кинокомпании, являющейся собственностью россиянина, также имеющего гражданство США.
Что важно понимать, она активно снимает программы, пропагандирующие теории заговора "глубинного государства" и продвигает антизападные взгляды.
Кроме того, удалось узнать, что платеж Патель получил за участие в съемках документального фильма Лопатонока, в котором Патель и другие "ветераны" первой администрации Трампа изображены как жертвы заговора, "разрушившего жизнь тех, кто поддерживал Дональда Трампа".
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