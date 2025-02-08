Соратник Трампа получил деньги от российской компании — WP
Категория
Политика
Дата публикации

Соратник Трампа получил деньги от российской компании — WP

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Как удалось узнать американским журналистам, номинант Дональда Трампа на должность директора ФБР Кэш Патель в прошлом году получил гонорар от российской кинокомпании, распространяющей прокремлевские и антизападные нарративы.

Главные тезисы

  • Документы свидетельствуют о сотрудничестве Пателя с РФ.
  • Соратник Трампа получил 25 тысяч долларов от российской компании, снимающей прокремлевские программы.

Кеша Пателя подозревают в сотрудничестве с Россией

Издание The Washington Post ссылается на документы, недавно полученные юридическим комитетом Сената США.

Как оказалось, в 2024 году Патель получил 25 тысяч долларов от кинокомпании, являющейся собственностью россиянина, также имеющего гражданство США.

Что важно понимать, она активно снимает программы, пропагандирующие теории заговора "глубинного государства" и продвигает антизападные взгляды.

Документы, полученные газетой, указывают на то, что Патель получил деньги от Global Tree Pictures, лос-анджелесской компании, которой руководит Игорь Лопатонок, режиссер, чьи предыдущие проекты включают в себя пророссийскую кампанию влияния, получавшую деньги из фонда, созданного главой Кремля Владимиром Путиным.

Кроме того, удалось узнать, что платеж Патель получил за участие в съемках документального фильма Лопатонока, в котором Патель и другие "ветераны" первой администрации Трампа изображены как жертвы заговора, "разрушившего жизнь тех, кто поддерживал Дональда Трампа".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Оружие за металлы. Зеленский впервые ответил на предложение Трампа
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Это не шутки. Трюдо провел тайные переговоры после угроз Трампа
Трюдо
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский готовится к важным переговорам с командой Трампа
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?