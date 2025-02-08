Это не шутки. Трюдо провел тайные переговоры после угроз Трампа

Канадский лидер Джастин Трюдо созвал тайную встречу с руководителями предприятий Канады и предупредил, что скандальные заявления Дональда Трампа о превращении Канады в "51 штат США" — это не шутки.
Главные тезисы
- Заявления Дональда Трампа об аннексии Канады начали воспринимать серьезно.
- Американский лидер пытается получить доступ к ресурсам страны, используя всевозможные угрозы в ее адрес.
Трюдо обеспокоен из-за намерений Трампа
Как удалось узнать журналистам, 7 февраля премьер-министр Канады выступил перед десятками бизнес-лидеров и политиков.
Все они собрались в Торонто, чтобы обсудить, как страна может диверсифицировать торговлю со Штатами, беря во внимание тарифные угрозы президента США.
По словам других канадских политиков, они также серьезно воспринимают заявления Трампа об аннексии.
К примеру, глава правительства канадской Британской Колумбии Дэвид Эби обратил внимание на то, что американский лидер разворачивает целенаправленную стратегию, чтобы "разрушить экономику Канады" и превратить ее в 51 штат.
Что важно понимать, именно у Канады есть около 30 критически важных минералов, необходимых для современных технологий.
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