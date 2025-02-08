Это не шутки. Трюдо провел тайные переговоры после угроз Трампа

Канадский лидер Джастин Трюдо созвал тайную встречу с руководителями предприятий Канады и предупредил, что скандальные заявления Дональда Трампа о превращении Канады в "51 штат США" — это не шутки.

Трюдо обеспокоен из-за намерений Трампа

Как удалось узнать журналистам, 7 февраля премьер-министр Канады выступил перед десятками бизнес-лидеров и политиков.

Все они собрались в Торонто, чтобы обсудить, как страна может диверсифицировать торговлю со Штатами, беря во внимание тарифные угрозы президента США.

Они (США. — ред.) очень хорошо знают о наших ресурсах, о том, что у нас есть, и они очень хотят иметь возможность воспользоваться ими. Но Трамп подразумевает, что один из самых простых способов сделать это — поглотить нашу страну. И это реальная вещь. Джастин Трюдо Премьер-министр Канады

По словам других канадских политиков, они также серьезно воспринимают заявления Трампа об аннексии.

К примеру, глава правительства канадской Британской Колумбии Дэвид Эби обратил внимание на то, что американский лидер разворачивает целенаправленную стратегию, чтобы "разрушить экономику Канады" и превратить ее в 51 штат.

Что важно понимать, именно у Канады есть около 30 критически важных минералов, необходимых для современных технологий.