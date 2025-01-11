Канада готовится к торговой войне с США

Официальная Оттава уже готовит мощный ответ на пошлины со стороны Штатов, которые угрожает ввести будущий американский президент Дональд Трамп.

Отношения Канады и США могут существенно ухудшиться

Как удалось узнать журналистам, канадские власти уже разрабатывают планы введения существенных пошлин на американскую продукцию, если Трамп выполнит свою угрозу установить 25% пошлины на канадские товары.

Что важно понимать, планы официальной Оттавы выходят далеко за пределы узкого перечня товаров, произведенных в США, введены в ходе конфликта 7 лет назад.

Тогда торговый спор закончился после того, как США, Мексика и Канада договорились пересмотреть региональное торговое соглашение. Ниже канадские контрмеры могут быть еще более существенными. Поделиться

По словам одного из инсайдеров, действия официальной Оттавы будут зависеть от того, что на самом деле совершит Трамп после вступления в должность.

Команда канадского лидера Джастина Трюдо все еще питает надежду, что сможет избежать торговой войны.

Трюдо объяснил, что на самом деле задумал Трамп

Как считает премьер Канады, скандальные заявления Дональда Трампа об аннексии его страны отвлекают внимание от угрозы ввести высокие тарифы на канадский импорт.

Президент Трамп, который является искусным переговорщиком, заставляет людей отвлечься от разговора о 25-процентных тарифах на нефть и газ, электричество, сталь и алюминий, пиломатериалы и бетон. Джастин Трюдо Премьер-министр Канады

Канадский лидер озвучил предупреждение, что в результате "все, что американские потребители покупают в Канаде, внезапно станет намного дороже, если Трамп пойдет на эти тарифы".

Как считает политик, это именно та проблема, на которой нужно сосредоточиться прямо сейчас.

Что интересно, Джастин Трюдо не верит в то, что Штаты действительно прибегнут к аннексии Канады.