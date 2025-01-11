Канада готується до торговельної війни з США

Офіційна Оттава уже готує потужну відповідь на мита з боку Штатів, які погрожує запровадити майбутній американський президент Дональд Трамп.

Відносини Канади та США можуть суттєво погіршитися

Як вдалося дізнатися журналістам, канадська влада уже розробляє плани введення суттєвих мит на американську продукцію, якщо Трамп виконає свою погрозу встановити 25% мита на канадські товари.

Що важливо розуміти, плани офіційної Оттави виходять далеко за межі вузького переліку товарів, вироблених у США, запроваджені під час конфлікту 7 років тому.

Тоді торгова суперечка закінчилася після того, як США, Мексика та Канада домовилися переглянути регіональну торговельну угоду. Ниніж канадські контрзаходи можуть бути ще більш суттєвими. Так, одна з пропозицій включає запровадження значних мит майже на всі продукти, які США експортують до Канади. Поширити

За словами одного з інсайдерів, дії офіційної Оттави будуть залежати від того, що насправді зробить Трамп після того, як вступить на посаду.

Команда канадського лідера Джастіна Трюдо все ще плекає надію, що зможе уникнути торговельної війни.

Трюдо пояснив, що насправді замислив Трамп

Як вважає прем'єр Канади, скандальні заяви Дональда Трампа про анексію його країни є відволіканням уваги від погрози запровадити високі тарифи на канадський імпорт.

Президент Трамп, який є дуже вправним переговірником, змушує людей відволіктися від розмови про 25-відсоткові тарифи на нафту та газ, електрику, сталь та алюміній, пиломатеріали та бетон. Джастін Трюдо Прем'єр-міністр Канади

Канадський лідер озвучив попередження, що в результаті, "все, що американські споживачі купують у Канаді, раптово стане набагато дорожчим, якщо Трамп піде на ці тарифи.

Як вважає політик, це саме та проблема, на якій потрібно зосередитися просто зараз.

Що цікаво, Джастін Трюдо не вірить в те, що Штати дійсно вдадуться до анексії Канади.