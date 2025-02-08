Це не жарти. Трюдо провів таємні перемовини після погроз Трампа

Канадський лідер Джастін Трюдо скликав таємну зустріч з керівниками підприємств Канади та попередив, що скандальні заяви Дональда Трампа про перетворення Канади на "51-й штат США" — це не жарти.

Трюдо збентежений через наміри Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, 7 лютого прем'єр-міністр Канади виступив перед десятками бізнес-лідерів і політиків.

Усі вони зібралися в Торонто, щоб обговорити, як країна може диверсифікувати торгівлю зі Штатами, враховуючи тарифні погрози президента США.

Вони (США. — ред.) дуже добре знають про наші ресурси, про те, що ми маємо, і вони дуже хочуть мати можливість скористатися ними. Але Трамп має на увазі, що один з найпростіших способів зробити це — поглинути нашу країну. І це реальна річ. Джастін Трюдо Прем'єр-міністр Канади

За словами інших канадських політиків, вони також серйозно сприймають заяви Трампа про анексію.

До прикладу, очільник уряду канадської Британської Колумбії Девід Ебі звернув увагу на те, що американський лідер розгортає цілеспрямовану стратегію, щоб "зруйнувати економіку Канади" і перетворити її на 51-й штат.

Що важливо розуміти, саме Канада має близько 30 критично важливих мінералів, які необхідні для сучасних технологій.