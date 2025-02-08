Соратник Трампа отримав гроші від російської компанії — WP

Як вдалося дізнатися американським журналістам, номінант Дональда Трампа на посаду директора ФБР Кеш Патель минулого року отримав гонорар від російської кінокомпанії, яка поширює прокремлівські та антизахідні наративи.
Головні тези:
- Документи свідчать про співпрацю Пателя з РФ.
- Соратник Трампа отримав 25 тисяч доларів від російської компанії, що знімає прокремлівські програми.
Кеша Пателя підозрюють у співпраці з Росією
Видання The Washington Post посилається на документи, які нещодавно отримав юридичний комітет Сенату США.
Як виявилося, у 2024 році Патель отримав 25 тисяч доларів від кінокомпанії, яка є власністю росіянина, що також має громадянство США.
Що важливо розуміти, вона активно знімає програми, що пропагують теорії змови "глибинної держави" та антизахідні погляди, що просуваються Кремлем.
Окрім того, вдалося дізнатися, що платіж Патель отримав за участь у зйомках документального фільму Лопатонока, в якому Патель та інші "ветерани" першої адміністрації Трампа зображені як жертви змови, що "зруйнувала життя тих, хто підтримував Дональда Трампа”.
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