Як вдалося дізнатися американським журналістам, номінант Дональда Трампа на посаду директора ФБР Кеш Патель минулого року отримав гонорар від російської кінокомпанії, яка поширює прокремлівські та антизахідні наративи.

Кеша Пателя підозрюють у співпраці з Росією

Видання The Washington Post посилається на документи, які нещодавно отримав юридичний комітет Сенату США.

Як виявилося, у 2024 році Патель отримав 25 тисяч доларів від кінокомпанії, яка є власністю росіянина, що також має громадянство США.

Що важливо розуміти, вона активно знімає програми, що пропагують теорії змови "глибинної держави" та антизахідні погляди, що просуваються Кремлем.

Документи, отримані газетою, вказують на те, що Патель отримав гроші від Global Tree Pictures, лос-анджелеської компанії, якою керує Ігор Лопатонок, режисер, чиї попередні проєкти включають проросійську кампанію впливу, що отримувала гроші з фонду, створеного очільником Кремля Володимиром Путіним. Поширити

Окрім того, вдалося дізнатися, що платіж Патель отримав за участь у зйомках документального фільму Лопатонока, в якому Патель та інші "ветерани" першої адміністрації Трампа зображені як жертви змови, що "зруйнувала життя тих, хто підтримував Дональда Трампа”.