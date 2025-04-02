Венгрия намерена выйти из Международного уголовного суда

Правительство Венгрии намерено отказаться от членства в Международном уголовном суде. Соответствующий процесс может занять до года.

Венгрия задумала выйти из юрисдикции МКС

Об этом заявил министр юстиции Бенце Тужон.

Эта новость не является неожиданностью, поскольку правительство уже говорило об этом с момента инаугурации Дональда Трампа как президента США. В прошлом году правительство Венгрии якобы поручило трем своим министрам расследовать возможность и обстоятельства выхода.

Тузсон сообщил, что Венгрия выходит из Международного уголовного суда приглашенным дипломатам на встрече послов, состоявшейся на прошлой неделе в Министерстве иностранных дел и торговли.

По данным издания, чтобы правительство Венгрии приняло такое решение, сначала власти должны подать в Национальное собрание официальное предложение об отзыве. Если большинство депутатов его поддержит, правительство приступит к процедуре выхода. По словам источника, знакомого с ситуацией, этот процесс может занять около года. Поделиться

Такое развитие событий не является неожиданным, ведь еще в прошлом году завершились полномочия венгерского представителя в МКС Петера Ковача. Однако он продолжает работать над одним из дел, поэтому будет оставаться в должности до его завершения. Также анонимный источник сообщил, что вскоре текст проекта постановления о выходе Венгрии из МКС может появиться на сайте ЧС.

Когда Трамп заявил, что наложит санкции на Гаагский суд из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, то "венгерское правительство восприняло это как зеленый сигнал". Поделиться

Отметим, что после того, как Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда, на событие отреагировали правительства десятков стран по всему миру, став на защиту суда.