Венгрия намерена выйти из Международного уголовного суда

Правительство Венгрии намерено отказаться от членства в Международном уголовном суде. Соответствующий процесс может занять до года.
Главные тезисы
- Правительство Венгрии планирует выйти из Международного уголовного суда, следуя примеру США.
- Процесс выхода из организации может занять до года, начало процедуры зависит от решения Национального собрания.
- Решение не является неожиданным, учитывая склонность Венгрии к подобным шагам уже после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Венгрия задумала выйти из юрисдикции МКС
Об этом заявил министр юстиции Бенце Тужон.
Эта новость не является неожиданностью, поскольку правительство уже говорило об этом с момента инаугурации Дональда Трампа как президента США. В прошлом году правительство Венгрии якобы поручило трем своим министрам расследовать возможность и обстоятельства выхода.
Тузсон сообщил, что Венгрия выходит из Международного уголовного суда приглашенным дипломатам на встрече послов, состоявшейся на прошлой неделе в Министерстве иностранных дел и торговли.
Такое развитие событий не является неожиданным, ведь еще в прошлом году завершились полномочия венгерского представителя в МКС Петера Ковача. Однако он продолжает работать над одним из дел, поэтому будет оставаться в должности до его завершения. Также анонимный источник сообщил, что вскоре текст проекта постановления о выходе Венгрии из МКС может появиться на сайте ЧС.
Отметим, что после того, как Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда, на событие отреагировали правительства десятков стран по всему миру, став на защиту суда.
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