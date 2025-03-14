Угорщина "виторгувала" зняття санкцій ЄС з чотирьох росіян

Євросоюзу довелося піти на поступки Угорщині, щоб продовжити термін дії санкцій.

Завдяки Угорщині з чотирьох росіян зняли санкції ЄС

Угорщина зняла вето і погодилася на продовження санкцій Євросоюзу проти Росії до вересня 2025 року, наполігши на знятті обмежень із кількох росіян.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на європейських дипломатів.

В обмін на продовження санкцій щодо понад 2400 фізичних і юридичних осіб Будапешт наполягав зняти обмеження з восьми осіб. Водночас Люксембург закликав виключити зі списку магната Михайла Фрідмана, проте на такий крок Євросоюз не пішов. У підсумку, санкції було знято з чотирьох осіб. Поширити

Зокрема з-під їхньої дії вивели:

олігарха В'ячеслава Моше Кантора,

сестру мільярдера Алішера Усманова — Гульбахор Ісмаїлову,

міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова.

російського бізнесмена Володимира Рашевського.

Останнього вивели з-під дії обмежень, оскільки його потрапляння до "чорного списку" нібито було "слабо юридично обґрунтоване".

За даними видання, також санкції було скасовано щодо трьох осіб, які вважаються померлими.