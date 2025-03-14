Угорщина "виторгувала" зняття санкцій ЄС з чотирьох росіян

Євросоюзу довелося піти на поступки Угорщині, щоб продовжити термін дії санкцій.
Головні тези:
- Угорщина просунулася в переговорах з Євросоюзом і домоглася зняття санкцій щодо чотирьох росіян.
- Євросоюз погодився на угоду з Угорщиною щодо внесення змін у списки санкцій до вересня 2025 року.
- Будапешт вимагав зняття санкцій з восьми осіб, однак було знято обмеження лише з чотирьох осіб, включаючи олігарха і міністра РФ.
Завдяки Угорщині з чотирьох росіян зняли санкції ЄС
Угорщина зняла вето і погодилася на продовження санкцій Євросоюзу проти Росії до вересня 2025 року, наполігши на знятті обмежень із кількох росіян.
Про це повідомляє Euronews із посиланням на європейських дипломатів.
Зокрема з-під їхньої дії вивели:
олігарха В'ячеслава Моше Кантора,
сестру мільярдера Алішера Усманова — Гульбахор Ісмаїлову,
міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова.
російського бізнесмена Володимира Рашевського.
Останнього вивели з-під дії обмежень, оскільки його потрапляння до "чорного списку" нібито було "слабо юридично обґрунтоване".
За даними видання, також санкції було скасовано щодо трьох осіб, які вважаються померлими.
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