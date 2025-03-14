Угорщина "виторгувала" зняття санкцій ЄС з чотирьох росіян
Категорія
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Угорщина "виторгувала" зняття санкцій ЄС з чотирьох росіян

санкції
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Джерело:  Euronews

Євросоюзу довелося піти на поступки Угорщині, щоб продовжити термін дії санкцій.

Головні тези:

  • Угорщина просунулася в переговорах з Євросоюзом і домоглася зняття санкцій щодо чотирьох росіян.
  • Євросоюз погодився на угоду з Угорщиною щодо внесення змін у списки санкцій до вересня 2025 року.
  • Будапешт вимагав зняття санкцій з восьми осіб, однак було знято обмеження лише з чотирьох осіб, включаючи олігарха і міністра РФ.

Завдяки Угорщині з чотирьох росіян зняли санкції ЄС

Угорщина зняла вето і погодилася на продовження санкцій Євросоюзу проти Росії до вересня 2025 року, наполігши на знятті обмежень із кількох росіян.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на європейських дипломатів.

В обмін на продовження санкцій щодо понад 2400 фізичних і юридичних осіб Будапешт наполягав зняти обмеження з восьми осіб. Водночас Люксембург закликав виключити зі списку магната Михайла Фрідмана, проте на такий крок Євросоюз не пішов. У підсумку, санкції було знято з чотирьох осіб.

Зокрема з-під їхньої дії вивели:

  • олігарха В'ячеслава Моше Кантора,

  • сестру мільярдера Алішера Усманова — Гульбахор Ісмаїлову,

  • міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова.

  • російського бізнесмена Володимира Рашевського.

Останнього вивели з-під дії обмежень, оскільки його потрапляння до "чорного списку" нібито було "слабо юридично обґрунтоване".

За даними видання, також санкції було скасовано щодо трьох осіб, які вважаються померлими.

Я думаю, що вони (угорці — ред.) отямилися. Вони зрозуміли, що ставати на бік Путіна — не найкращий варіант, — сказав європейський дипломат, чиє ім'я не розкривається.

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