Венгрия "выторговала" снятие санкций ЕС с четырех россиян
Категория
Мир
Дата публикации

Венгрия "выторговала" снятие санкций ЕС с четырех россиян

ЕС
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Источник:  Euronews

Евросоюзу пришлось пойти на уступки Венгрии, чтобы продлить срок действия санкций.

Главные тезисы

  • Венгрия добилась снятия санкций с четырех россиян в результате переговоров с Евросоюзом.
  • Ограничения были сняты с олигарха, министра РФ и других личностей, несмотря на их прежнее нахождение в “черном списке”.
  • Будапешт согласился на продление санкций против России до 2025 года в обмен на снятие ограничений с нескольких россиян.

Благодаря Венгрии с четырех россиян сняли санкции ЕС

Венгрия сняла вето и согласилась на продление санкций Евросоюза против России до сентября 2025 года, настояв на снятии ограничений с нескольких россиян.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на европейские дипломаты.

В обмен на продление санкций в отношении более 2400 физических и юридических лиц Будапешт настаивал на снятии ограничений с восьми человек. В то же время, Люксембург призвал исключить из списка магната Михаила Фридмана, однако на такой шаг Евросоюз не пошел. В итоге санкции были сняты с четырех человек.

В частности, из-под их действия вывели:

  • олигарха Вячеслава Моше Кантора,

  • сестру миллиардера Алишера Усманова — Гульбахор Исмаилову,

  • министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

  • российского бизнесмена Владимира Рашевского.

Последнего вывели из-под действия ограничений, поскольку его попадание в "черный список" якобы было "слабо юридически обосновано".

По данным издания, также санкции были отменены в отношении трех лиц, считающихся умершими.

Я думаю, что они (венгры — ред.) пришли в себя. Они поняли, что становиться на сторону Путина не лучший вариант, сказал европейский дипломат, чье имя не раскрывается.

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