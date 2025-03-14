Венгрия "выторговала" снятие санкций ЕС с четырех россиян

Благодаря Венгрии с четырех россиян сняли санкции ЕС

Венгрия сняла вето и согласилась на продление санкций Евросоюза против России до сентября 2025 года, настояв на снятии ограничений с нескольких россиян.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на европейские дипломаты.

В обмен на продление санкций в отношении более 2400 физических и юридических лиц Будапешт настаивал на снятии ограничений с восьми человек. В то же время, Люксембург призвал исключить из списка магната Михаила Фридмана, однако на такой шаг Евросоюз не пошел. В итоге санкции были сняты с четырех человек. Поделиться

В частности, из-под их действия вывели:

олигарха Вячеслава Моше Кантора,

сестру миллиардера Алишера Усманова — Гульбахор Исмаилову,

министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

российского бизнесмена Владимира Рашевского.

Последнего вывели из-под действия ограничений, поскольку его попадание в "черный список" якобы было "слабо юридически обосновано".

По данным издания, также санкции были отменены в отношении трех лиц, считающихся умершими.