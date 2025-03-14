Венгрия "выторговала" снятие санкций ЕС с четырех россиян

Евросоюзу пришлось пойти на уступки Венгрии, чтобы продлить срок действия санкций.
Главные тезисы
- Венгрия добилась снятия санкций с четырех россиян в результате переговоров с Евросоюзом.
- Ограничения были сняты с олигарха, министра РФ и других личностей, несмотря на их прежнее нахождение в “черном списке”.
- Будапешт согласился на продление санкций против России до 2025 года в обмен на снятие ограничений с нескольких россиян.
Благодаря Венгрии с четырех россиян сняли санкции ЕС
Венгрия сняла вето и согласилась на продление санкций Евросоюза против России до сентября 2025 года, настояв на снятии ограничений с нескольких россиян.
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на европейские дипломаты.
В частности, из-под их действия вывели:
олигарха Вячеслава Моше Кантора,
сестру миллиардера Алишера Усманова — Гульбахор Исмаилову,
министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
российского бизнесмена Владимира Рашевского.
Последнего вывели из-под действия ограничений, поскольку его попадание в "черный список" якобы было "слабо юридически обосновано".
По данным издания, также санкции были отменены в отношении трех лиц, считающихся умершими.
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