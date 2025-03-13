Угорщина торгується з ЄС за зняття вето на продовження санкцій проти Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угорщина торгується з ЄС за зняття вето на продовження санкцій проти Росії

Угорщина
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Джерело:  The Financial Times

Угорщина вимагає виключити із санкційного списку ЄС російського олігарха Михаїла Фрідмана, в іншому разі вона погрожує заблокувати продовження санкцій Євросоюзу проти близько 2 тисяч росіян.

Головні тези:

  • Угорщина вимагає виключення російського олігарха Михаїла Фрідмана зі списку санкцій ЄС.
  • Євросоюз повинен прийняти рішення щодо продовження обмежень до 15 березня.

Угорщина торгується з ЄС за російського олігарха Фрідмана

Обмеження на поїздки і заморожування активів, накладені Євросоюзом на політиків і бізнесменів, які підтримували або сприяли війні Росії проти України, закінчуються 15 березня, якщо всі 27 країн ЄС не погодяться продовжити їх ще на шість місяців.

За словами чотирьох співрозмовників видання, посол Угорщини в ЄС зажадав, щоб Фрідман, який заробив свої статки в Росії до переїзду в Лондон десять років тому, був виключений зі списку як ціна Будапешта, що дозволить продовжити всі інші санкції.

Михайло Фрідман

Посли ЄС зустрічаються в Брюсселі 13 березня після кількох днів переговорів, які досі не привели до компромісу.

Найвідданіші союзники України, зокрема держави Балтії, виступають проти будь-якого послаблення обмежень ЄС проти Москви, особливо до завершення будь-яких переговорів про припинення вогню за посередництва США.

За словами трьох посадовців, Люксембург підтримує зусилля, спрямовані на виключення Фрідмана зі списку. Минулого року Фрідман подав позов проти Люксембургу, де знаходиться його частка в лондонській інвестиційній компанії LetterOne, вимагаючи відшкодування збитків, пов'язаних із санкціями, у розмірі 15,8 млрд дол.

Угорщина спочатку вимагала виключити зі списку вісім імен, у тому числі інших російських мільярдерів, таких як Алішер Усманов і давній партнер Фрідмана Петр Авен. Але тепер Будапешт, за словами джерел, наполягає на виключенні Фрідмана.

У Брюсселі, проте, неформально готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій, і дія санкційних пакетів з 16 березня може припинитися.

Наразі європейські перемовники хочуть використати усі можливості, щоби знайти непублічні інструменти переконання Угорщини і закрити санкційне рішення вчасно.

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