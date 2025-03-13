Венгрия торгуется с ЕС за снятие вето на продление санкций против России

Венгрия требует исключить из санкционного списка ЕС российского олигарха Михаила Фридмана, в противном случае она угрожает заблокировать продление санкций Евросоюза против около 2 тысяч россиян.
Главные тезисы
- Венгрия требует исключить российского олигарха Михаила Фридмана из списка санкций ЕС для продления общих санкций против России.
- Будапешт готов заблокировать продление санкций ЕС против около 2 тысяч россиян в случае неудовлетворения своего требования.
- Требуемое исключение олигарха Фридмана вызывает напряженность в переговорах между Венгрией и Евросоюзом.
Венгрия торгуется с ЕС насчет российского олигарха Фридмана
Ограничения на поездки и замораживание активов, наложенные Евросоюзом на политиков и бизнесменов, поддерживавших или способствовавших войне России против Украины, истекают 15 марта, если все 27 стран ЕС не согласятся продлить их еще на шесть месяцев.
По словам четырех собеседников издания, посол Венгрии в ЕС потребовал, чтобы Фридман, заработавший свое состояние в России до переезда в Лондон десять лет назад, был исключен из списка как цена Будапешта, что позволит продлить все остальные санкции.
Послы ЕС встречаются в Брюсселе 13 марта после нескольких дней переговоров, до сих пор не приведших к компромиссу.
Самые преданные союзники Украины, в частности, государства Балтии, выступают против любого ослабления ограничений ЕС против Москвы, особенно до завершения любых переговоров о прекращении огня при посредничестве США.
По словам трех чиновников, Люксембург поддерживает усилия, направленные на исключение Фридмана из списка. В прошлом году Фридман подал иск против Люксембурга, где находится его доля в лондонской инвестиционной компании LetterOne, требуя возмещения ущерба, связанного с санкциями, в размере 15,8 млрд дол.
В Брюсселе, однако, неформально готовятся к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций и действие санкционных пакетов с 16 марта может прекратиться.
Европейские переговорщики хотят использовать все возможности, чтобы найти непубличные инструменты убеждения Венгрии и закрыть своевременное санкционное решение.
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