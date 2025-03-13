Венгрия торгуется с ЕС за снятие вето на продление санкций против России

Венгрия требует исключить из санкционного списка ЕС российского олигарха Михаила Фридмана, в противном случае она угрожает заблокировать продление санкций Евросоюза против около 2 тысяч россиян.

Венгрия торгуется с ЕС насчет российского олигарха Фридмана

Ограничения на поездки и замораживание активов, наложенные Евросоюзом на политиков и бизнесменов, поддерживавших или способствовавших войне России против Украины, истекают 15 марта, если все 27 стран ЕС не согласятся продлить их еще на шесть месяцев.

По словам четырех собеседников издания, посол Венгрии в ЕС потребовал, чтобы Фридман, заработавший свое состояние в России до переезда в Лондон десять лет назад, был исключен из списка как цена Будапешта, что позволит продлить все остальные санкции.

Михаил Фридман

Послы ЕС встречаются в Брюсселе 13 марта после нескольких дней переговоров, до сих пор не приведших к компромиссу.

Самые преданные союзники Украины, в частности, государства Балтии, выступают против любого ослабления ограничений ЕС против Москвы, особенно до завершения любых переговоров о прекращении огня при посредничестве США.

По словам трех чиновников, Люксембург поддерживает усилия, направленные на исключение Фридмана из списка. В прошлом году Фридман подал иск против Люксембурга, где находится его доля в лондонской инвестиционной компании LetterOne, требуя возмещения ущерба, связанного с санкциями, в размере 15,8 млрд дол.

Венгрия изначально требовала исключить из списка восемь имен, в том числе других российских миллиардеров, таких как Алишер Усманов и давний партнер Фридмана Петр Авен. Но теперь Будапешт, по словам источников, настаивает на исключении Фридмана. Поделиться

В Брюсселе, однако, неформально готовятся к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций и действие санкционных пакетов с 16 марта может прекратиться.