9 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто официально подтвердил, что власти его страны решили выдворить двух украинских дипломатов, цинично обвинив их в шпионаже.

Петер Сийярто объявил о циничном решении Венгрии

Шеф венгерской дипломатии в очередной раз пожаловался на "усиливающуюся антивенгерскую пропаганду" в Украине и "кампанию по дискредитации против венгров".

Однако традиционно он не представил никаких доказательств своим утверждениям.

По словам приспешника Орбана, двое "шпионов", якобы действовавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, были 9 мая высланы из Венгрии.

Он также подтвердил, что решение уже успели передать украинскому послу в Будапеште.

Последняя кампания против венгров имеет ту же цель, что и предыдущие. Мы, венгры, хотим мира, мы говорим нет войне, мы никогда не поставляли оружие Украине и не будем этого делать. Мы не позволяли и не позволим вовлечь нас в эту войну, — заявил Петер Сийярто Поделиться

Что важно понимать, официальный Будапешт решился на такой шаг из-за последних громких событий в Украине.