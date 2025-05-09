Венгрия высылает двух украинских дипломатов — обвиняет их в "шпионаже"

9 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто официально подтвердил, что власти его страны решили выдворить двух украинских дипломатов, цинично обвинив их в шпионаже.
Главные тезисы
- Последние события в Украине стали причиной выдворения дипломатов.
- Официальный Киев на это решение пока не отреагировал.
Петер Сийярто объявил о циничном решении Венгрии
Шеф венгерской дипломатии в очередной раз пожаловался на "усиливающуюся антивенгерскую пропаганду" в Украине и "кампанию по дискредитации против венгров".
Однако традиционно он не представил никаких доказательств своим утверждениям.
По словам приспешника Орбана, двое "шпионов", якобы действовавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, были 9 мая высланы из Венгрии.
Он также подтвердил, что решение уже успели передать украинскому послу в Будапеште.
Что важно понимать, официальный Будапешт решился на такой шаг из-за последних громких событий в Украине.
Речь идет о том, что 9 мая Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье.
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