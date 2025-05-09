Угорщина висилає двох українських дипломатів — звинувачує їх у "шпигунстві"
Категорія
Світ
Дата публікації

Угорщина висилає двох українських дипломатів — звинувачує їх у "шпигунстві"

Петер Сійярто оголосив про цинічне рішення Угорщини
Джерело:  Telex

9 травня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто офіційно підтвердив, що влада його країни вирішила видворити двох українських дипломатів, цинічно звинувативши їх у шпигунстві.

Головні тези:

  • Останні події в Україні стали причиною видворення дипломатів.
  • Офіційний Київ на це рішення поки не відреагував.

Петер Сійярто оголосив про цинічне рішення Угорщини

Шеф угорської дипломатії вкотре поскаржився на "дедалі сильнішу антиугорську пропаганду" в Україні та "кампанію з дискредитації проти угорців".

Однак традиційно він не надав жодних доказів своїм твердженням.

За словами поплічника Орбана, двоє "шпигунів", які начебто діяли під дипломатичним прикриттям в посольстві України в Будапешті, були 9 травня вислані з Угорщини.

Він також підтвердив, що рішення уже встигли передати українському послу в Будапешті.

Остання кампанія проти угорців має ту ж саму мету, що й попередні. Ми, угорці, хочемо миру, ми кажемо "ні" війні, ми ніколи не постачали зброю Україні й не будемо цього робити. Ми не дозволяли й не дозволимо втягнути нас у цю війну.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини

Що важливо розуміти, офіційний Будапешт наважився на такий крок через останні гучні події в Україні.

Йдеться про те, що 9 травня Служба безпеки України викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Готові реагувати рішуче". Макрон публічно звернувся до Росії
Макрон та союзники налаштовані рішуче
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Є план Б і В. ЄС здатен врятувати Україну від вето Угорщини
Вето Угорщини не зупинить ні Україну, ні ЄС
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Країни ЄС зробили спільну заяву щодо створення спецтрибуналу для РФ
Спецтрибунал

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?