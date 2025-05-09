Угорщина висилає двох українських дипломатів — звинувачує їх у "шпигунстві"

9 травня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто офіційно підтвердив, що влада його країни вирішила видворити двох українських дипломатів, цинічно звинувативши їх у шпигунстві.

Петер Сійярто оголосив про цинічне рішення Угорщини

Шеф угорської дипломатії вкотре поскаржився на "дедалі сильнішу антиугорську пропаганду" в Україні та "кампанію з дискредитації проти угорців".

Однак традиційно він не надав жодних доказів своїм твердженням.

За словами поплічника Орбана, двоє "шпигунів", які начебто діяли під дипломатичним прикриттям в посольстві України в Будапешті, були 9 травня вислані з Угорщини.

Він також підтвердив, що рішення уже встигли передати українському послу в Будапешті.

Остання кампанія проти угорців має ту ж саму мету, що й попередні. Ми, угорці, хочемо миру, ми кажемо "ні" війні, ми ніколи не постачали зброю Україні й не будемо цього робити. Ми не дозволяли й не дозволимо втягнути нас у цю війну. Петер Сійярто Глава МЗС Угорщини

Що важливо розуміти, офіційний Будапешт наважився на такий крок через останні гучні події в Україні.