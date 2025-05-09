Угорщина висилає двох українських дипломатів — звинувачує їх у "шпигунстві"

9 травня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто офіційно підтвердив, що влада його країни вирішила видворити двох українських дипломатів, цинічно звинувативши їх у шпигунстві.
Головні тези:
- Останні події в Україні стали причиною видворення дипломатів.
- Офіційний Київ на це рішення поки не відреагував.
Петер Сійярто оголосив про цинічне рішення Угорщини
Шеф угорської дипломатії вкотре поскаржився на "дедалі сильнішу антиугорську пропаганду" в Україні та "кампанію з дискредитації проти угорців".
Однак традиційно він не надав жодних доказів своїм твердженням.
За словами поплічника Орбана, двоє "шпигунів", які начебто діяли під дипломатичним прикриттям в посольстві України в Будапешті, були 9 травня вислані з Угорщини.
Він також підтвердив, що рішення уже встигли передати українському послу в Будапешті.
Що важливо розуміти, офіційний Будапешт наважився на такий крок через останні гучні події в Україні.
Йдеться про те, що 9 травня Служба безпеки України викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.
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