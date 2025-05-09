Є план Б і В. ЄС здатен врятувати Україну від вето Угорщини
Категорія
Політика
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Є план Б і В. ЄС здатен врятувати Україну від вето Угорщини

Вето Угорщини не зупинить ні Україну, ні ЄС

Глава європейської дипломатії Кая Каллас дала зрозуміти, що офіційний Брюссель знає, що робити, якщо вето Угорщини щодо вступу України не буде подолане.

Головні тези:

  • ЄС активно веде діалог з Угорщиною для продовження процесу вступу України до блоку.
  • За словами Каї Каллас, якщо жоден компроміс не буде досягнутий, ЄС готовий діяти рішуче.

Вето Угорщини не зупинить ні Україну, ні ЄС

За словами Калласа, в ЄС переконані в тому, що двосторонні питання не мають гальмувати вступ України до блоку.

На цьому тлі офіційний Брюссель готується до можливого блокування з боку Будапешта.

У нас є план Б і план В. Але наш фокус — план А, суть якого — отримати підтримку усіх", — заявила вона, нагадавши, що ЄС веде діалог з Угорщиною щодо зняття вето. "Україна має свою домашню роботу, і ЄС також має зробити свою домашню роботу. І ми працюємо з угорським урядом.

Кая Каллас

Кая Каллас

Глава європейської дипломатії

Вона також наголосила: якщо ж ніхто не зможе досягти компромісу, то офіційний Брюссель налаштований діяти рішуче.

Але якщо це не спрацює — ми вже працюємо над планом Б, Але я не буду його розкривати. Ми ще в процесі, — додала Каллас.

За її словами, процес возз'єднання є дуже важливим не тільки для України, а і для Євросоюзу.

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