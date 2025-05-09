Є план Б і В. ЄС здатен врятувати Україну від вето Угорщини

Глава європейської дипломатії Кая Каллас дала зрозуміти, що офіційний Брюссель знає, що робити, якщо вето Угорщини щодо вступу України не буде подолане.
Головні тези:
- ЄС активно веде діалог з Угорщиною для продовження процесу вступу України до блоку.
- За словами Каї Каллас, якщо жоден компроміс не буде досягнутий, ЄС готовий діяти рішуче.
Вето Угорщини не зупинить ні Україну, ні ЄС
За словами Калласа, в ЄС переконані в тому, що двосторонні питання не мають гальмувати вступ України до блоку.
На цьому тлі офіційний Брюссель готується до можливого блокування з боку Будапешта.
Вона також наголосила: якщо ж ніхто не зможе досягти компромісу, то офіційний Брюссель налаштований діяти рішуче.
За її словами, процес возз'єднання є дуже важливим не тільки для України, а і для Євросоюзу.
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