Есть план Б и В. ЕС способен спасти Украину от вето Венгрии

Глава европейской дипломатии Кая Каллас дала понять, что официальный Брюссель знает, что делать, если вето Венгрии о вступлении Украины не будет преодолено.
Главные тезисы
- ЕС активно ведет диалог с Венгрией для продолжения процесса вступления Украины в блок.
- По словам Каи Каллас, если ни один компромисс не будет достигнут, ЕС готов действовать решительно.
Вето Венгрии не остановит ни Украину, ни ЕС
По словам Калласа, в ЕС убеждены в том, что двусторонние вопросы не должны тормозить вступление Украины в блок.
На этом фоне официальный Брюссель готовится к возможной блокировке со стороны Будапешта.
Она также подчеркнула: если никто не сможет достичь компромисса, то официальный Брюссель настроен действовать решительно.
По ее словам, процесс воссоединения очень важен не только для Украины, но и для Евросоюза.
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