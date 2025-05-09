Есть план Б и В. ЕС способен спасти Украину от вето Венгрии
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Есть план Б и В. ЕС способен спасти Украину от вето Венгрии

Вето Венгрии не остановит ни Украину, ни ЕС
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Глава европейской дипломатии Кая Каллас дала понять, что официальный Брюссель знает, что делать, если вето Венгрии о вступлении Украины не будет преодолено.

Главные тезисы

  • ЕС активно ведет диалог с Венгрией для продолжения процесса вступления Украины в блок.
  • По словам Каи Каллас, если ни один компромисс не будет достигнут, ЕС готов действовать решительно.

Вето Венгрии не остановит ни Украину, ни ЕС

По словам Калласа, в ЕС убеждены в том, что двусторонние вопросы не должны тормозить вступление Украины в блок.

На этом фоне официальный Брюссель готовится к возможной блокировке со стороны Будапешта.

У нас есть план Б и план В. Но наш фокус — план А, суть которого — получить поддержку всех", — заявила она, напомнив, что ЕС ведет диалог с Венгрией по снятию вето. "У Украины есть своя домашняя работа, и ЕС также должен сделать свою домашнюю работу. И мы работаем с венгерским правительством, — заявила Кая Каллас

Она также подчеркнула: если никто не сможет достичь компромисса, то официальный Брюссель настроен действовать решительно.

Но если это не сработает, мы уже работаем над планом Б, но я не буду его раскрывать. Мы еще в процессе, — добавила Каллас.

По ее словам, процесс воссоединения очень важен не только для Украины, но и для Евросоюза.

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