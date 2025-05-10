Звинуватили у шпигунстві. Угорщина цинічно депортувала ще одного українця
Категорія
Світ
Дата публікації

Звинуватили у шпигунстві. Угорщина цинічно депортувала ще одного українця

Угорщина
Джерело:  online.ua

Угорські спецпризначенці затримали українця — його звинуватили в шпигунстві, він нібито загрожував суверенітету Угорщини.

Головні тези:

  • Угорщина затримала та депортувала українця за звинуваченням у шпигунстві та загрозі суверенітету.
  • Історія пов'язана з розкриттям агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, шпигування проти України та взаємним висиланням дипломатів.
  • Українське та угорське міністерства закордонних справ висловили свої позиції щодо цього скандального випадку.

Угорщина цинічно депортувала ще одного українця

Йдеться про те, що раніше цей чоловік працював як дипломат, але зараз більше не має такого статусу.

Його заарештували вчора і тієї ж ночі депортували з країни.

Національне генеральне управління імміграції заборонило йому в'їжджати та жити в Угорщині.

За даними Telex, чоловік багато років тому працював дипломатом в українському посольстві в Будапешті, а його дружина є співвласницею українського ресторану в угорській столиці. І деякий час він вже перебував у країні як приватна особа без дипломатичного статусу.

Також йдеться про те, що його депортували за стандартною процедурою. Тобто це точно не один з двох висланих дипломатів.

За словами речника МЗС України Георгія Тихого, «коли закінчуються докази, починається полювання на відьом».﻿﻿﻿﻿

Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії.

Зранку 9 травня СБУ оголосила, що вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. Затримали двох людей — їх підозрюють у держзраді.

Після цього Угорщина вислала двох українських дипломатів — Україна відповіла дзеркально.

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