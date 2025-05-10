Звинуватили у шпигунстві. Угорщина цинічно депортувала ще одного українця

Угорські спецпризначенці затримали українця — його звинуватили в шпигунстві, він нібито загрожував суверенітету Угорщини.

Угорщина цинічно депортувала ще одного українця

Йдеться про те, що раніше цей чоловік працював як дипломат, але зараз більше не має такого статусу.

Його заарештували вчора і тієї ж ночі депортували з країни.

Національне генеральне управління імміграції заборонило йому в'їжджати та жити в Угорщині.

За даними Telex, чоловік багато років тому працював дипломатом в українському посольстві в Будапешті, а його дружина є співвласницею українського ресторану в угорській столиці. І деякий час він вже перебував у країні як приватна особа без дипломатичного статусу. Поширити

Також йдеться про те, що його депортували за стандартною процедурою. Тобто це точно не один з двох висланих дипломатів.

За словами речника МЗС України Георгія Тихого, «коли закінчуються докази, починається полювання на відьом».﻿﻿﻿﻿

Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії.

Зранку 9 травня СБУ оголосила, що вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. Затримали двох людей — їх підозрюють у держзраді.