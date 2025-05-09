Україна депортує двох угорських дипломатів на тлі викриття шпигунської мережі

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив 9 травня, що Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини.
Головні тези:
- Міністр іноземних справ України доповів про депортацію двох угорських дипломатів на тлі виявлення шпигунської мережі.
- Україна реагує на вчинки Угорщини відповідно до принципу взаємності та захисту своїх національних інтересів.
- 9 травня СБУ уперше в історії країни розкрила шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини, що спричинило депортацію дипломатів.
Україна депортує двох угорських дипломатів
Про це міністр написав у соцмережі Х.
Він також повідомив, що до МЗС України запросили посла Угорщини Онтала Гейзера та вручили йому відповідну ноту.
Two Hungarian diplomats must leave our country within 48 hours. We have just summoned Hungarian Ambassador to @MFA_Ukraine and presented him with the relevant note. We are acting in response to Hungary’s actions, based on the principle of reciprocity and our national interests.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 9, 2025
9 травня стало відомо, що СБУ вперше в українській історії викрила шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини.
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