Україна депортує двох угорських дипломатів на тлі викриття шпигунської мережі
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна депортує двох угорських дипломатів на тлі викриття шпигунської мережі

Андрій Сибіга
МЗС
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Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив 9 травня, що Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини.

Головні тези:

  • Міністр іноземних справ України доповів про депортацію двох угорських дипломатів на тлі виявлення шпигунської мережі.
  • Україна реагує на вчинки Угорщини відповідно до принципу взаємності та захисту своїх національних інтересів.
  • 9 травня СБУ уперше в історії країни розкрила шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини, що спричинило депортацію дипломатів.

Україна депортує двох угорських дипломатів

Про це міністр написав у соцмережі Х.

Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр іноземних справ України

Він також повідомив, що до МЗС України запросили посла Угорщини Онтала Гейзера та вручили йому відповідну ноту.

9 травня стало відомо, що СБУ вперше в українській історії викрила шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто того ж дня заявив про висилку з країни двох українських дипломатів, яких Будапешт звинувачує у нібито шпигунстві.

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