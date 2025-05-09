Україна депортує двох угорських дипломатів на тлі викриття шпигунської мережі

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив 9 травня, що Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини.

Україна депортує двох угорських дипломатів

Про це міністр написав у соцмережі Х.

Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів. Андрій Сибіга Міністр іноземних справ України

Він також повідомив, що до МЗС України запросили посла Угорщини Онтала Гейзера та вручили йому відповідну ноту.

Two Hungarian diplomats must leave our country within 48 hours. We have just summoned Hungarian Ambassador to @MFA_Ukraine and presented him with the relevant note. We are acting in response to Hungary’s actions, based on the principle of reciprocity and our national interests. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 9, 2025

9 травня стало відомо, що СБУ вперше в українській історії викрила шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини.