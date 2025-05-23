Євросоюз планує позбавити Угорщину права голосу

Уже 27 травня Рада Європи має намір провести засідання, однією з головних тем котрого буду питання позбавлення Угорщини права голосу в ЄС. Таким чином країна ризикує втратити ключове повноваження в блоці.
Головні тези:
- Стаття 7 Договору про ЄС надає можливість призупинити дію прав держав-членів.
- Це стається у разі серйозного порушення цінностей блоку.
ЄС не хоче більше терпіти витівки Угорщини
Згідно з наявною інформацією, міністри Євросоюзу налаштовані провести 8 слухання щодо Угорщини у межах процедури за статтею 7, запущеної ще 7 років тому.
Що важливо розуміти, стаття 7 Договору про ЄС дає можливість призупинити дію певних прав держав-членів, зокрема, права голосу, якщо існує ризик серйозного порушення нею цінностей, які є ключовими для членів блоку.
На тлі останніх подій варто зазначити, що 2 тижні тому Нацасамблея Угорщини підтримала вихід країни з Міжнародного кримінального суду.
Окрім того, вказано, що група депутатів Європейського парламенту в листі закликала Брюссель заморозити все фінансування для Угорщини через подальше обмеження свобод, підрив демократії та недотримання законодавства і цінностей блоку.
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