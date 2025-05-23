Литва неожиданно раскритиковала 17-й пакет санкций против РФ

По мнению лидера Литвы Гитанаса Науседы, последний 17-й пакет санкций Евросоюза против России – недостаточен. Он также публично начал настаивать на том, чтобы следующие ограничения были гораздо более жесткими.
Главные тезисы
- Науседа призывает включить в новый пакет санкций всех основных получателей российской нефти и газа, а также исключить российские банки из программы SWIFT.
- Лидер Литвы указывает на важность введения санкций против компании "Росатом".
Науседа призывает ЕС максимально усилить давление на РФ
Президент Литвы обращает внимание официального Брюсселя на то, что "не все рычаги влияния на... Путина исчерпаны".
На фоне последних событий он призвал блок действовать гораздо более агрессивно.
Он также подчеркнул, что новый пакет санкций должен быть предельно принципиален и не обязательно отвечать интересам некоторых стран, выступающих против ограничений в отношении России.
По мнению Науседы, также крайне важно ввести санкции против "Росатома", начав с запрета на импорт урана, а затем перейдя к индивидуальным санкциям.
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