Литва неожиданно раскритиковала 17-й пакет санкций против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Литва неожиданно раскритиковала 17-й пакет санкций против РФ

Науседа призывает ЕС максимально усилить давление на РФ
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Источник:  Delfi

По мнению лидера Литвы Гитанаса Науседы, последний 17-й пакет санкций Евросоюза против России – недостаточен. Он также публично начал настаивать на том, чтобы следующие ограничения были гораздо более жесткими.

Главные тезисы

  • Науседа призывает включить в новый пакет санкций всех основных получателей российской нефти и газа, а также исключить российские банки из программы SWIFT.
  • Лидер Литвы указывает на важность введения санкций против компании "Росатом".

Науседа призывает ЕС максимально усилить давление на РФ

Президент Литвы обращает внимание официального Брюсселя на то, что "не все рычаги влияния на... Путина исчерпаны".

На фоне последних событий он призвал блок действовать гораздо более агрессивно.

За исключением одного-двух государств, мы все понимаем, что 17-й пакет санкций против России хорош, но недостаточен. Поэтому мы выступаем за скорейшее применение 18-го пакета санкций, и я считаю, что он должен быть сильнее.

Гитанос Науседа

Гитанос Науседа

Президент Литвы

Он также подчеркнул, что новый пакет санкций должен быть предельно принципиален и не обязательно отвечать интересам некоторых стран, выступающих против ограничений в отношении России.

Он (новый пакет санкций — ред.) должен охватить всех основных получателей российской нефти и газа — Nord Stream 1 и Nord Stream 2, а также исключить все российские банки из программы SWIFT, — считает лидер Литвы.

По мнению Науседы, также крайне важно ввести санкции против "Росатома", начав с запрета на импорт урана, а затем перейдя к индивидуальным санкциям.

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