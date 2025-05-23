"Это госизмена". В Польше вспыхнул скандал из-за вступления Украины в НАТО

Польский премьер Дональд Туск заявил, что считает "государственной изменой" обещание оппозиционного кандидата в президенты Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО.
Главные тезисы
- Туск напомнил о важности членства Украины в НАТО для безопасности Польши.
- Он также призвал польских политиков не поддерживать требования Путина.
Туск встал на защиту Украины
Премьер-министр Польши не побоялся публично раскритиковать Кароля Навроцкого из-за его циничной позиции в отношении Украины.
Туск не скрывает, что считает это "одним из самых громких скандалов" этой президентской кампании.
На фоне последних событий он напомнил, что было крайне мало вопросов, где удавалось достигать полного консенсуса между ним и покойным президентом Лехом Качинским.
Дональд Туск призывает польских политиков не забывать, что членство Украины в НАТО "является фундаментальным с точки зрения безопасности Польши".
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