"Это госизмена". В Польше вспыхнул скандал из-за вступления Украины в НАТО
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Политика
Дата публикации

"Это госизмена". В Польше вспыхнул скандал из-за вступления Украины в НАТО

Туск встал на защиту Украины
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Источник:  TVN24

Польский премьер Дональд Туск заявил, что считает "государственной изменой" обещание оппозиционного кандидата в президенты Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО.

Главные тезисы

  • Туск напомнил о важности членства Украины в НАТО для безопасности Польши.
  • Он также призвал польских политиков не поддерживать требования Путина.

Туск встал на защиту Украины

Премьер-министр Польши не побоялся публично раскритиковать Кароля Навроцкого из-за его циничной позиции в отношении Украины.

Кандидат в президенты Польши, который, собственно, только для того, чтобы понравиться господину Менцену в одной телепрограмме, говорит, что Польша никогда не согласится на вступление Украины в НАТО... Не может быть (для этого — ред.) лучшего названия, чем государственная измена.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Туск не скрывает, что считает это "одним из самых громких скандалов" этой президентской кампании.

На фоне последних событий он напомнил, что было крайне мало вопросов, где удавалось достигать полного консенсуса между ним и покойным президентом Лехом Качинским.

Но в вопросе Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства в НАТО было полное согласие, — подчеркнул премьер-министр Польши.

Дональд Туск призывает польских политиков не забывать, что членство Украины в НАТО "является фундаментальным с точки зрения безопасности Польши".

Последнее, что Польша должна делать, это реализовывать или поддерживать требования Путина, — добавил он.

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