"Это госизмена". В Польше вспыхнул скандал из-за вступления Украины в НАТО

Польский премьер Дональд Туск заявил, что считает "государственной изменой" обещание оппозиционного кандидата в президенты Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО.

Туск встал на защиту Украины

Премьер-министр Польши не побоялся публично раскритиковать Кароля Навроцкого из-за его циничной позиции в отношении Украины.

Кандидат в президенты Польши, который, собственно, только для того, чтобы понравиться господину Менцену в одной телепрограмме, говорит, что Польша никогда не согласится на вступление Украины в НАТО... Не может быть (для этого — ред.) лучшего названия, чем государственная измена. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Туск не скрывает, что считает это "одним из самых громких скандалов" этой президентской кампании.

На фоне последних событий он напомнил, что было крайне мало вопросов, где удавалось достигать полного консенсуса между ним и покойным президентом Лехом Качинским.

Но в вопросе Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства в НАТО было полное согласие, — подчеркнул премьер-министр Польши. Поделиться

Дональд Туск призывает польских политиков не забывать, что членство Украины в НАТО "является фундаментальным с точки зрения безопасности Польши".