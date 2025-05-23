"Це держзрада". У Польщі спалахнув скандал через вступ України в НАТО

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що вважає "державною зрадою" обіцянку опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького заблокувати вступ України в НАТО.

Туск став на захист України

Прем’єр-міністр Польщі не побоявся публічно розкритикувати Кароля Навроцького через його цинічну позицію щодо України.

Кандидат у президенти Польщі, який, власне, лише для того, щоб сподобатися пану Менцену в одній телепрограмі, каже, що Польща ніколи не погодиться на вступ України до НАТО... Не може бути (для цього, — ред.) кращого терміна, ніж державна зрада. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Туск не приховує, що вважає це "одним з найгучніших скандалів” цієї президентської кампанії.

На тлі останніх подій він також нагадав, що було вкрай мало питань, де вдавалось досягати повного консенсусу між ним та покійним президентом Лехом Качинським.

Але в питанні України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО була повна згода, — наголосив прем’єр-міністр Польщі. Поширити

Дональд Туск закликає польських політиків не забувати, що членство України в НАТО "є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі".