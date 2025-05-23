"Це держзрада". У Польщі спалахнув скандал через вступ України в НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це держзрада". У Польщі спалахнув скандал через вступ України в НАТО

Туск став на захист України
Read in English
Джерело:  TVN24

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що вважає "державною зрадою" обіцянку опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького заблокувати вступ України в НАТО.

Головні тези:

  • Туск нагадав про важливість членства України в НАТО для безпеки Польщі.
  • Він також закликав польських політиків не підтримувати вимоги Путіна.

Туск став на захист України

Прем’єр-міністр Польщі не побоявся публічно розкритикувати Кароля Навроцького через його цинічну позицію щодо України.

Кандидат у президенти Польщі, який, власне, лише для того, щоб сподобатися пану Менцену в одній телепрограмі, каже, що Польща ніколи не погодиться на вступ України до НАТО... Не може бути (для цього, — ред.) кращого терміна, ніж державна зрада.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

Туск не приховує, що вважає це "одним з найгучніших скандалів” цієї президентської кампанії.

На тлі останніх подій він також нагадав, що було вкрай мало питань, де вдавалось досягати повного консенсусу між ним та покійним президентом Лехом Качинським.

Але в питанні України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО була повна згода, — наголосив прем’єр-міністр Польщі.

Дональд Туск закликає польських політиків не забувати, що членство України в НАТО "є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі".

Останнє, що Польща повинна робити, — це реалізовувати чи підтримувати вимоги Путіна, — додав він.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Волкер спрогнозував подальші дії Путіна у війні проти України
Волкер не вірить, що Путін може зупинитися
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Франція вимагає "задушити економіку Росії раз і назавжди"
Франція налаштована рішуче щодо РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
G7 вирішила долю заморожених російських активів
G7 ухвалила важливе рішення

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?