"Це держзрада". У Польщі спалахнув скандал через вступ України в НАТО

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що вважає "державною зрадою" обіцянку опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького заблокувати вступ України в НАТО.
Головні тези:
- Туск нагадав про важливість членства України в НАТО для безпеки Польщі.
- Він також закликав польських політиків не підтримувати вимоги Путіна.
Туск став на захист України
Прем’єр-міністр Польщі не побоявся публічно розкритикувати Кароля Навроцького через його цинічну позицію щодо України.
Туск не приховує, що вважає це "одним з найгучніших скандалів” цієї президентської кампанії.
На тлі останніх подій він також нагадав, що було вкрай мало питань, де вдавалось досягати повного консенсусу між ним та покійним президентом Лехом Качинським.
Дональд Туск закликає польських політиків не забувати, що членство України в НАТО "є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі".
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