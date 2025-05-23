G7 вирішила долю заморожених російських активів

Країни “Групи семи” дійшли висновку, що суверенні активи Росії залишатимуться замороженими, поки Кремль не зупинить війну проти України та не відшкодує завдані збитки.

G7 ухвалила важливе рішення

Ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресію та не відшкодує збитки, завдані нею Україні, — йдеться в комюніке “Групи семи”. Поширити

Журналісти звернули увагу на те, що в цьому документі учасники фінансового саміту G7 присвятили підтримці України одразу 3 пункти.

Насамперед йшлося про засудження загарбницької війни, яку Росія уже понад 11 років веде проти України.

Ми засуджуємо продовження жорстокої війни Росії проти України та висловлюємо свою повагу до величезної стійкості українського народу та економіки. Україна зазнала значних руйнувань, — вказано в комюніке. Поширити

На цьому тлі "Велика сімка" наголосила, що залишається відданою непохитній підтримці України у захисті її територіальної цілісності та права на існування.