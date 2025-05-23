G7 вирішила долю заморожених російських активів

Країни “Групи семи” дійшли висновку, що суверенні активи Росії залишатимуться замороженими, поки Кремль не зупинить війну проти України та не відшкодує завдані збитки.
Головні тези:
- Нове спільне комюніке було ухвалене за підсумками саміту міністрів фінансів країн G7.
- “Велика сімка” підтримує територіальну цілісність та право України на існування.
G7 ухвалила важливе рішення
Журналісти звернули увагу на те, що в цьому документі учасники фінансового саміту G7 присвятили підтримці України одразу 3 пункти.
Насамперед йшлося про засудження загарбницької війни, яку Росія уже понад 11 років веде проти України.
На цьому тлі "Велика сімка" наголосила, що залишається відданою непохитній підтримці України у захисті її територіальної цілісності та права на існування.
Ба більше, вказано, що міністри фінансів G7 привітали "поточні зусилля щодо досягнення припинення вогню".
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