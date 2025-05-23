У різних регіонах Росії гримить потужна "бавовна" — відео

Міністерство оборони країни-агресорки Росії стверджує, що протягом ночі 23 травня їхня ППО змогла знищити 112 дронів у різних областях. Однак точна кількість безпілотників, що здійснювали атаку, традиційно не розкривається.
Головні тези:
- У російському місті Єльц під удар дронів потрапив завод акумуляторів.
- Також оголошувалося про призупинення роботи московських аеропортів "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".
Атака дронів на Росію 23 травня — перші подробиці
Влада РФ запевняє, що:
24 БПЛА збиті над територією Московської області,
11 — над Курською областю,
8 — над Орловською,
18 — над Тульською,
22 — над анексованим Кримом,
8 — над Брянською,
6 — над Рязанською,
5 — над Калузькою,
по 3 — над Калузькою,
по 3 — над Калузькою і Владмирської областями,
по одному — над Воронезькою та Липецькою областями.
Окрім того, повідомляється, що в російському місті Єльц безпілотники атакували завод акумуляторів, після чого спалахнули пожежі.
З заявою з цього приводу уже виступив губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов.
Останній уже підтвердив факт "займання у промисловій зоні".
За словами місцевих мешканців, вони чули кілька "прильотів" безпілотників по заводу "Енергія", що є виробником акумуляторів та батарей.
На своєму сайті завод зазначає, що є постачальником, зокрема, Міністерства оборони Росії.
Також вказано, що нібито уламки дрона впали в промисловій зоні, спровокувавши початок пожежі.
Окрім того, оголошувалося про призупинення роботи московських аеропортів "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".
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