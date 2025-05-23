У різних регіонах Росії гримить потужна "бавовна" — відео

Міністерство оборони країни-агресорки Росії стверджує, що протягом ночі 23 травня їхня ППО змогла знищити 112 дронів у різних областях. Однак точна кількість безпілотників, що здійснювали атаку, традиційно не розкривається.

Атака дронів на Росію 23 травня — перші подробиці

Влада РФ запевняє, що:

24 БПЛА збиті над територією Московської області,

11 — над Курською областю,

8 — над Орловською,

18 — над Тульською,

22 — над анексованим Кримом,

8 — над Брянською,

6 — над Рязанською,

5 — над Калузькою,

по 3 — над Калузькою,

по 3 — над Калузькою і Владмирської областями,

по одному — над Воронезькою та Липецькою областями.

Окрім того, повідомляється, що в російському місті Єльц безпілотники атакували завод акумуляторів, після чого спалахнули пожежі.

З заявою з цього приводу уже виступив губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов.

Останній уже підтвердив факт "займання у промисловій зоні".

За словами місцевих мешканців, вони чули кілька "прильотів" безпілотників по заводу "Енергія", що є виробником акумуляторів та батарей.

На своєму сайті завод зазначає, що є постачальником, зокрема, Міністерства оборони Росії.

Також вказано, що нібито уламки дрона впали в промисловій зоні, спровокувавши початок пожежі.

На місці працюють оперативні служби, триває евакуація людей, — написав Артамонов. Поширити

Окрім того, оголошувалося про призупинення роботи московських аеропортів "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".