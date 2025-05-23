В разных регионах России гремит мощная "бавовна" — видео

Министерство обороны страны-агрессорки России утверждает, что в течение ночи 23 мая их ПВО смогло уничтожить 112 дронов в разных областях. Однако точное количество беспилотников, совершавших атаку, традиционно не раскрывается.

Атака дронов на Россию 23 мая — первые подробности

Власти РФ уверяют, что:

24 БПЛА сбиты над территорией Московской области,

11 — над Курской областью,

8 — над Орловской,

18 — над Тульской,

22 — над аннексированным Крымом,

8 — над Брянской,

6 — над Рязанской,

5 — над Калужской,

по 3 — над Калужской,

по 3 — над Калужской и Владмирской областями,

по одному — над Воронежской и Липецкой областями.

Кроме того, сообщается, что в российском Ельце беспилотники атаковали завод аккумуляторов, после чего вспыхнули пожары.

С заявлением на этот счет уже выступил губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов.

Последний уже подтвердил факт "возгорания в промышленной зоне".

По словам местных жителей, они слышали несколько "прилетов" беспилотников по заводу "Энергия", являющегося производителем аккумуляторов и батарей.

На своем сайте завод отмечает, что является поставщиком, в частности Министерства обороны России.

Также указано, что якобы обломки дрона упали в промышленной зоне, спровоцировав начало пожара.

На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей, — написал Артамонов. Поделиться

Кроме того, объявлялось о приостановлении работы московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".