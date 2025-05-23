В разных регионах России гремит мощная "бавовна" — видео

Министерство обороны страны-агрессорки России утверждает, что в течение ночи 23 мая их ПВО смогло уничтожить 112 дронов в разных областях. Однако точное количество беспилотников, совершавших атаку, традиционно не раскрывается.
Главные тезисы
- В российском городе Ельц под удар дронов попал завод аккумуляторов.
- Также объявлялось о приостановке работы московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
Атака дронов на Россию 23 мая — первые подробности
Власти РФ уверяют, что:
24 БПЛА сбиты над территорией Московской области,
11 — над Курской областью,
8 — над Орловской,
18 — над Тульской,
22 — над аннексированным Крымом,
8 — над Брянской,
6 — над Рязанской,
5 — над Калужской,
по 3 — над Калужской,
по 3 — над Калужской и Владмирской областями,
по одному — над Воронежской и Липецкой областями.
Кроме того, сообщается, что в российском Ельце беспилотники атаковали завод аккумуляторов, после чего вспыхнули пожары.
С заявлением на этот счет уже выступил губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов.
Последний уже подтвердил факт "возгорания в промышленной зоне".
По словам местных жителей, они слышали несколько "прилетов" беспилотников по заводу "Энергия", являющегося производителем аккумуляторов и батарей.
На своем сайте завод отмечает, что является поставщиком, в частности Министерства обороны России.
Также указано, что якобы обломки дрона упали в промышленной зоне, спровоцировав начало пожара.
Кроме того, объявлялось о приостановлении работы московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
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